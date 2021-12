Le chien « le plus malchanceux de Grande-Bretagne » reçoit le cadeau de ses rêves quelques jours avant Noël

Après avoir attendu 2 ans dans un refuge, Dillon a enfin obtenu le cadeau de ses rêves : une nouvelle famille aimante. Cette année, il pourra fêter Noël sereinement.

Dillon est devenu orphelin du jour au lendemain. Il y a 2 ans, le chien a été confié aux soins d'un refuge situé dans les Cornouailles (Angleterre), après que son propriétaire a tragiquement succombé au sommeil éternel. Le fidèle toutou a été retrouvé en train de garder le corps de son défunt propriétaire... Son histoire a bouleversé pléthore d'internautes.

Depuis ce jour, l'animal âgé de 9 ans a attendu qu'une nouvelle famille daigne ouvrir les portes de sa maison et de son cœur. Hélas, son plus fervent souhait n'a pas été exaucé. Jusqu'au jour où...

© SWNS

Un dénouement heureux pour Noël

Une demande d'adoption a finalement été envoyée au refuge et a été approuvée ! Le 17 décembre 2021, Dillon a fait ses adieux à l'association et a marché droit vers son nouveau destin. Toute l'équipe qui a pris soin de lui au cours des 2 dernières années a versé des larmes de bonheur, dévoile le magazine People.

« Après avoir organisé une rencontre, ce fut le coup de foudre entre eux et Dillon », a déclaré un porte-parole du centre de sauvetage pour animaux. Les parents adoptifs ont indiqué que leur petit protégé « a trouvé sa place sur leur canapé » et qu'il « se sent comme chez lui ».

© SWNS

Naguère surnommé « le chien le plus malchanceux de Grande-Bretagne », nous pouvons désormais affirmer que Dillon est aujourd'hui le chien le plus chanceux et le plus heureux au monde.

Le canidé a enterré pour toujours son passé douloureux et trépigne d'impatience à l'idée de fêter le 25 décembre avec ses proches. Son rêve le plus cher s'est réalisé quelques jours avant Noël, et nous ne pouvons que lui souhaiter le plus beau des nouveaux départs.