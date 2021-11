Adopté 2 ans plus tôt, ce chien de 9 ans retrouvé allongé à côté de son propriétaire décédé recherche un nouveau foyer

Il y a 2 ans, Dillon a été adopté, pour son plus grand bonheur. Hélas, son propriétaire est décédé récemment : le chien se retrouve de nouveau orphelin.

Dillon a beau avoir 9 ans, il a conservé son âme de chiot. Énergique, affectueux et fidèle, il recherche une nouvelle famille, de préférence sans enfants et sans autres chiens. La raison donnée par le refuge qui l'a pris en charge ? Dillon est tellement dévoué à ses propriétaires, qu'il peut devenir un peu trop « possessif » et « rivaliser » avec ses congénères. En somme : il ne veut partager son humain avec personne d'autre.

Par contre, « il est heureux de se promener avec d'autres chiens et quand des amis amènent leurs enfants », a déclaré Amy Hall, membre du personnel du National Animal Walfare Trust (Hayle, Angleterre).

© National Animal Welfare Trust

En quête d'une nouvelle demeure

Dillon a été qualifié de « chien le plus malchanceux de Grande-Bretagne » par Mirror. Le canidé à la robe sombre a vécu 2 ans de bonheur aux côtés de celui qui l'a adopté. Malheureusement, l'homme est décédé. Dillon a été retrouvé allongé à côté du défunt. « Il protégeait toujours son corps jusqu'à la toute fin, ce qui était très triste », a indiqué la bénévole.

© National Animal Welfare Trust

2 ans après sa première adoption, Dillon est de retour à la case départ. Il attend au sein du refuge, qu'une nouvelle famille aimante l'accueille à bras ouverts. Toutefois, malgré leurs innombrables qualités, les chiens et les chats noirs seraient statistiquement plus difficiles à reloger... Dillon, cette boule d'amour et d'énergie, saura-t-il trouver l'âme sœur ?

Ses bienfaiteurs demeurent optimistes. « C'est un excellent chien, mais il a juste besoin de la bonne personne. Nous avons eu quelques personnes intéressées, mais pour une raison ou une autre, cela n'a pas fonctionné. » Dillon a suscité un grand intérêt ces dernières semaines, ce qui semble prometteur.