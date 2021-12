Avant Noël, la SPA alerte sur les animaux "cadeaux" abandonnés après les fêtes

Photo d'illustration

N’offrez pas de chiot, chaton ou tout autre animal de compagnie à Noël si c’est pour l’abandonner quelques jours ou semaines plus tard. C’est le message que la SPA tente de faire passer, craignant de revivre le triste scénario de l’an passé ; 5000 animaux victimes d’abandons après avoir fait office de cadeaux.

Les abandons d’animaux de compagnie sont encore beaucoup trop nombreux en France, avec 2 périodes où on observe un pic : les vacances estivales et les semaines qui suivent Noël. Chiens, chats et NACs sont, en effet, souvent offerts à des proches, notamment les enfants, le 25 décembre. Pour une bonne partie de ces animaux, c’est le début du cauchemar.

La magie du moment laisse peu à peu place à la désillusion. Les nouveaux maîtres se rendent compte qu’ils ne sont pas en mesure de s’en occuper correctement ou d’assumer les contraintes et les dépenses liées à la santé, l’alimentation, etc. Ils décident alors de se séparer de l’animal ; certains le déposent dans un refuge, tandis que d’autres n’en prennent même pas la peine et décident tout bonnement de l’abandonner dans la nature.

Des milliers de canidés, félins, mais aussi hamsters, cochons d’Inde, lapins et autres tortues en font régulièrement les frais. Plus de 5000 l’année dernière selon la SPA, dont l’antenne marseillaise s’inquiète d’une nouvelle vague début 2022, rapportait France Bleu ce mardi 21 décembre.

Le coup de cœur, puis l’abandon

Xavier Bonnard, président de la SPA Marseille-Provence, explique que le refuge situé à La Valentine (11e arrondissement) recueille une centaine d’animaux lors de cette phase post-Noël. Pourtant, lui et son équipe mettent un point d’honneur à rappeler aux adoptants que devenir propriétaire d’un animal est un véritable engagement et implique des responsabilités.

Pour Marie Mainville, enquêtrice à la SPA à laquelle France Bleu a également demandé à s’exprimer à ce sujet, c’est le même processus qui se répète tous les ans : « C’est le coup de cœur, c’est amusant sur le moment […]. C’est des animaux très souvent qui sont abandonnés à nouveau dans la nature ».