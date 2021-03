Le chien du Président américain Joe Biden de retour à la Maison-Blanche

Major est bel et bien revenu à la Maison-Blanche, tout comme son congénère et le couple présidentiel. Le Berger Allemand, qui avait mordu un membre du personnel de la résidence du président, est de retour à Washington après avoir été pris en charge par un éducateur.

Après un court séjour dans la propriété familiale de Wilmington, dans l’Etat du Delaware, Major, Champ et leurs maîtres ont regagné la Maison-Blanche, comme le rapportait CNN ce mercredi.

Nous avions récemment évoqué l’imminent retour des 2 Bergers Allemands au 1600 Pennsylvania Avenue, le plus jeune ayant été impliqué dans un « incident de morsure » sur une personne travaillant à la résidence du président des Etats-Unis.

Major a eu droit à plusieurs séances d’éducation canine auprès d’un professionnel après cet épisode.

Jen Psaki, porte-parole de la Maison-Blanche, a précisé hier que le duo de quadrupèdes avait rejoint ses maîtres à Camp David – lieu de villégiature officiel du président – avant de les accompagner à Washington DC ce dimanche.

Ce ne sera pas le dernier séjour dans le Delaware pour les chiens et le couple présidentiel

Elle a ajouté que Major et Champ continueront de faire l’aller-retour entre la Maison-Blanche et la propriété privée des Biden : « Il ne sera pas rare que [les chiens] retournent au Delaware à l'occasion, comme le font souvent le président et la première dame. »

Auparavant, Jen Psaki avait expliqué que les Bergers Allemands avaient besoin de temps pour s’habituer à leur nouvel environnement. Major avait été « surpris par une personne inconnue » et sa réaction lui avait « causé une blessure mineure », d’après la porte-parole de la présidence.

Pour sa part, Joe Biden avait assuré, dans un entretien accordé à ABC, que le départ des chiens dans le Delaware n’était pas en lien avec l’incident. Il était planifié bien avant sa survenue, car le président et son épouse prévoyaient un déplacement.