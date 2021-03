Etats-Unis : Après l'affaire de la morsure et l'expulsion du chien du Président Joe Biden, "Major" va faire son retour à la Maison-Blanche

Champ et Major ne seront pas expulsés de la Maison-Blanche. Le président américain a lui-même assuré que leur retour dans la maison familiale du Delaware n’était que temporaire et n’avait rien à voir avec l’incident de morsure lié au plus jeune des canidés.

Major suit actuellement des cours chez un éducateur canin et reviendra bientôt à la Maison-Blanche, tout comme Champ, comme le rapportait ABC News ce jeudi 18 mars.

Dans une récente interview accordée à la chaîne américaine, Joe Biden a expliqué que le plus jeune de ses 2 Bergers Allemands, qu’il a décrit comme un « chien doux », n’a pas été expulsé de la résidence présidentielle. Champ non plus d’ailleurs, lui qui ne serait impliqué dans aucun accident du genre.

Le président des Etats-Unis est revenu sur l’incident au cours duquel Major avait mordu un ou plusieurs membres du personnel du 1600 Pennsylvania Avenue. Le canidé aurait été surpris en croisant « 2 personnes qu’il connaissait pas du tout » et laissé s’exprimer son instinct de protection.

« 85 % des gens à la Maison-Blanche adorent » Major, qui reviendra à la Maison-Blanche, tout comme Champ

Joe Biden assure « 85 % des gens à la Maison-Blanche adorent » le chien de 3 ans, adopté dans un refuge. Lui et Champ ont été envoyés dans la propriété familiale à Wilmington, dans l’Etat du Delaware, pour une toute autre raison, indique-t-il. « Je ne l’ai pas banni et renvoyé à la maison. Jill [son épouse] allait être en déplacement pendant 4 jours et moi pendant 2 jours. »

Major est en train de suivre des séances d’éducation canine, d’après son maître. De son côté, Jen Psaki, porte-parole de la présidence, a confirmé le retour prochain des 2 chiens à la Maison-Blanche, sans toutefois en spécifier la date.