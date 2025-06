Le bourreau du Malinois enfermé dans une cave et amputé a été condamné par la justice

Déjà évoqué sur Woopets, le parcours bouleversant de Stark, un Berger Belge Malinois victime de graves sévices, avait suscité une vive émotion. Sauvé in extremis et désormais choyé par une famille en Suisse, le chien amputé d’une patte connaît enfin la douceur d’une vie digne et sereine. Tandis qu’il continue de se reconstruire et de surmonter ses traumatismes, la justice vient de trancher dans l’affaire de son ancien propriétaire, responsable de ses souffrances.

Stark, Berger Belge Malinois maltraité et amputé d’une patte, profite de sa nouvelle vie auprès d’une famille aimante en Suisse. Entretemps, son ancien propriétaire a répondu de ses actes devant la justice. Le jugement a été rendu le vendredi 20 juin 2025, rapportait le site Peuple Animal.

Nous nous l’avions relaté dans un précédent article, le prévenu avait comparu le 3 juin devant le tribunal correctionnel de Mulhouse pour « sévices graves et actes de cruauté ». 5 mois plus tôt, la SPA de Mulhouse était intervenue dans son appartement et découvert qu’il avait enfermé le chien dans la cave de l’immeuble.



Photo d'illustration

Découvert dans un état de maigreur extrême et souffrant de multiples brûlures, en particulier aux pattes et aux coussinets, il avait notamment été forcé à courir derrière la voiture de son maître, qui le tenait par la laisse. Les lésions étaient si graves qu’il avait dû être amputé d’un membre. Aujourd’hui, Stark se porte mieux et a appris à se déplacer sur 3 pattes.

Un an ferme et interdiction définitive de détenir un animal

Le bourreau du Berger Belge Malinois a finalement été condamné à 18 mois de prison, dont 12 mois ferme. En outre, le tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé une interdiction définitive de détenir un animal à son égard.

L’ancien propriétaire de Stark devra, par ailleurs, payer 500 euros d’amende, verser à la SPA de Mulhouse 1887 euros au titre de préjudice matériel et 500 euros pour préjudice moral, ainsi que 500 euros pour le même motif aux associations s’étant constituées parties civiles dans cette affaire. Il s’agit d’Assistance Animaux Alsace, la Fondation Brigitte Bardot et l’association Stéphane Lamart.