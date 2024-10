Le bien-être d’un chien et l’espérance de vie d’un second améliorés grâce aux dons de bienfaiteurs

La plupart des refuges continuent de tourner grâce aux dons de leur communauté. Lesquels sont extrêmement importants et permettent de sauver des vies dans de nombreux cas. Fern et Elle, 2 chiens qui ont vécu l’enfer, ont notamment vu leur quotidien changer suite à une collecte de fonds généreuse.

Le refuge londonien Flori's Friends accueille et prend soin d’animaux en situation difficile. Ces derniers sont généralement gravement blessés ou en fin de vie, comme le précisait Yahoo News. Grâce à la générosité des donateurs, les membres ont la possibilité de prendre en charge leurs pensionnaires de la meilleure façon possible. L’histoire de Fern et d’Elle illustre cela.

Les 2 chiennes ne sont pas issues de la même fratrie et ne se ressemblent d’ailleurs pas. La première arbore un pelage noir tandis que la seconde est brune. Elles ne viennent même pas du même pays, car Elle a été rapatriée de Roumanie. Toutefois, elles ont un triste point en commun : toutes 2 ont connu la négligence et la douleur dans l’indifférence la plus totale.

Flori's Friends Rescue / Facebook

Une longue reconstruction

À 10 mois seulement, Elle a été renversée par un poids lourd et laissée presque sans vie au bord d’une route. Une bonne âme l’a récupérée et la chienne a pris l’avion vers le Royaume-Uni pour obtenir une seconde chance dans la vie. À cause de son accident, la rescapée a perdu une patte arrière. Le Flori's Friends Rescue lui a alors offert une prothèse, mais cette dernière n'était pas vraiment adaptée. Elle avait besoin d’un meilleur dispositif, lequel était néanmoins coûteux.

Fern, de son côté, a été la victime d’un propriétaire abusif qui la maltraitait. Malheureusement, ces longues semaines de sévices lorsqu’elle était chiot ont eu raison de sa santé. Elle souffre aujourd’hui d’une paralysie, d’une dysplasie du coude et d’autres soucis médicaux graves qui la condamnent. Le quadrupède n’a plus que quelques mois à vivre, mais pour ses sauveteurs, il mérite de profiter le plus longtemps possible. Pour cela, il devait être équipé d’un fauteuil pouvant le maintenir et faciliter sa mobilité.

Flori's Friends Rescue / Facebook

Un geste touchant

Entre son équipement et celui d’Elle, les dépenses allaient être conséquentes. Alors, l’association s’en est remise à sa communauté pour récolter des fonds. À sa grande surprise, plus de 5 300 euros ont pu être rassemblés grâce à la générosité des donateurs. Grâce à cette somme, Elle a pu recevoir une nouvelle attelle tandis que Fern a obtenu son harnais adapté : « Le corset prolongera sa vie de 9 mois [...] Ses douleurs ont considérablement diminué et cette articulation est moins sollicitée » affirmait Natalia George, fondatrice de Flori's Friends Rescue.

Comme quoi chaque don, quel qu’il soit, peut faire la différence dans un refuge.