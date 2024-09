Un chien amputé d'une patte après un accident de la route suscite un élan de solidarité qui lui permet de rentrer auprès des siens

Henley a survécu à un accident, mais sa patte n’a pas pu être sauvée. Malgré tout, ce chien a fait preuve d’un courage exceptionnel pour surmonter ses traumatismes et se tient prêt pour son grand voyage qui lui permettra de retrouver sa famille.

Un chien ayant réchappé à un accident de la route et perdu une patte attend désormais de rentrer auprès de ses maîtres, qui habitent à 1000 kilomètres du lieu du drame, rapportait WTOL.

L’accident en question s’était produit à la mi-août sur l’autoroute Ohio Turnpike, dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis). 4 personnes y avaient malheureusement laissé la vie, tandis que 10 autres avaient dû être transportées aux urgences.

Henley le chien se trouvait à bord de l’un des véhicules impliqués, tout comme son frère Davey. Tous 2, dont la famille réside dans l’Etat du Maine, y avaient survécu, mais Henley souffrait d’une blessure grave à la patte.



WTOL

Il avait été emmené à la clinique vétérinaire Countryside dans la ville de Wauseon. Quant à Davey, qui était sain et sauf, il avait été confié à une famille d’accueil. Surnommé le « Turnpike Dog », Henley a dû être amputé du membre blessé. Il ensuite été hospitalisé pendant 2 semaines.

« Nous ne savons pas exactement s'il a été blessé lors de l'impact ou s'il a été heurté par une voiture en s’échappant après l'accident », indique le Dr Jill Dentel, la vétérinaire qui l’a opéré, à WTOL.

Après l’admission de Henley, le personnel de la clinique vétérinaire a contacté sa famille pour lui demander si elle était d’accord pour le faire amputer. Celle-ci a accepté en comprenant que c’était la seule chose à faire pour lui sauver la vie.

L’intervention a duré une heure et demie. « L'opération a été beaucoup plus longue car toute la patte, toute la musculature et la peau étaient extrêmement endommagées », explique le Dr Dentel.



WTOL

Plus de 5000 dollars pour ses soins et son voyage retour

Le chien s’est est bien remis et apprend à se déplacer sur 3 pattes. L’équipe vétérinaire s’est beaucoup attachée à ce « garçon tellement doux et facile à aimer ».

WTOL

Le Dr Dentel ajoute qu’il adore les caresses sur le ventre et les friandises que lui offrent les membres du personnel. Ceux-ci souhaitent d’ailleurs rester en contact avec la famille de Henley pour prendre régulièrement de ses nouvelles lorsqu’il la rejoindra.

Touchées par son histoire, de nombreuses personnes ont effectué des dons pour couvrir les dépenses liées à ses soins, qui s’élèvent à 4000 dollars (3600 euros), ainsi que le coût de son transport – avec Davey – vers le Maine, qui avoisine les 1200 dollars (1080 euros).