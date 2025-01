Une femme qui n’a jamais perdu espoir retrouve la piste de son chien un an après avoir été volé chez elle

L’année dernière, Olivia a vécu une situation doublement traumatisante. Non seulement un individu a pénétré chez elle en son absence, mais ce dernier a aussi volé son chien, Rags. Des mois se sont écoulés ensuite et le chien n’a plus donné signe de vie jusqu’à ce qu’un témoin anonyme fasse avancer l’affaire.

Rags, un Berger Anglais très apprécié par sa famille, a été volé dans sa propre maison par des malfaiteurs il y a plus d’un an. Sa propriétaire aimante, Olivia Gardner, n’a cessé de le rechercher, bien que les pistes étaient minces. L’enquête s’est également poursuivie malgré le temps qui passait, et a finalement porté ses fruits.

Olivia attendait ce moment depuis dès mois. Le quotidien sans Rags était pénible, d’autant plus qu’elle n’était même pas certaine qu’il soit en bonne santé. Elle vivait dans le flou le plus total et la dernière image qu’elle avait de l’animal était celle de son enlèvement.

Olivia Gardner / Facebook

Un précieux renseignement

En effet, une caméra de surveillance donnant sur l’entrée de sa maison a capturé le vol du quadrupède. En visionnant les images, Olivia a découvert qu’un individu avait pénétré chez elle, puis s’était emparé de Rags. Il avait quitté les lieux avec l’animal et, malgré l’enquête lancée, n’a pas été identifié par la suite.

Cette dernière est restée au point mort jusqu’à ce qu’un témoin anonyme mène les enquêteurs vers des indices. Les inspecteurs se sont rapprochés de Maricopa, en Arizona, où l’animal pouvait potentiellement se trouver. La ville était située à plus de 2 500 kilomètres du domicile d’Olivia. La police a suivi les indications du témoin et a finalement localisé Rags au lendemain de Noël. Un cadeau inestimable pour sa propriétaire, qui a pris le premier avion pour retrouver son chien tant aimé.

Des retrouvailles inespérées

Sur place, les 2 amis ont été réunis après plus d’un an de séparation involontaire : « Je ne peux même pas commencer à expliquer à quel point ce jour est spécial » partageait Olivia dans un témoignage rapporté par Fox News. Rags est rentré chez lui « comme si de rien n’était », selon sa maîtresse, bien qu’elle ait repéré quelques signes de stress chez lui.

Olivia Gardner / Facebook