De l'errance à une haie d'honneur pour son départ à la retraite, le fabuleux parcours d'une chienne ayant consacré sa vie à en sauver d'autres

Sauvée de l’errance par une association de protection animale, Frankie avait été emmenée à l’étranger pour se voir offrir un nouveau départ. La Malinoise s’était fait remarquer par ses formidables aptitudes, ce qui lui avait permis d’intégrer une équipe de pompiers. 6 ans de bons et loyaux services plus tard, l’heure de la retraite a sonné pour elle.

Le service d’incendie et de secours du comté de Tyne and Wear, dans le nord-ouest de l’Angleterre, a récemment partagé sur sa page Facebook une vidéo particulièrement émouvante. On y voit une chienne marcher au milieu d’une haie d’honneur constituée de pompiers et de chiens de sauvetage, tenue en laisse par son maître et en remuant joyeusement la queue.

Après avoir parcouru ces quelques mètres sous les applaudissements, son maître-chien la récompense en lui donnant sa balle de tennis préférée.

Qui est donc cette chienne ? Il s’agit de Frankie, femelle Berger Belge Malinois de 7 ans. Elle faisait partie jusque-là de l’unité de recherche et de sauvetage du Tyne and Wear Fire and Rescue Service, basée à Sunderland. Cette petite cérémonie a été organisée pour marquer officiellement son départ à la retraite, couronnant ainsi une belle carrière de 6 ans passée à sauver des vies.

Frankie avait rejoint cette équipe en 2018. Auparavant, elle vivait non pas en Angleterre, mais en Irlande, rapporte la BBC. En fait, elle survivait plutôt qu’elle ne vivait vraiment, car elle avait été découverte errante alors qu’elle était âgée de 10 mois. La chienne avait été secourue par l’association britannique Dogs Trust, qui l’avait ensuite emmenée de l’autre côté de la mer d’Irlande.

Place à la détente

La chienne avait tapé dans l’œil des pompiers. Mise à l’essai par ces derniers, elle avait passé ses évaluations haut la patte et avait excellé durant sa formation. La brave Frankie servait, depuis, aux côtés de son maître-chien Steve Carr.

C’est auprès de ce dernier et de sa famille que la Malinoise va désormais pouvoir profiter de sa retraite. Même si elle ne sera plus en mission, son humain veillera à répondre à son énorme besoin d’activité par de longues sorties quotidiennes et d’agréables séances de jeu.

Tyne and Wear Fire and Rescue Service / Facebook