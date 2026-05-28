Laisser la télévision ou la radio allumée apaise-t-il vraiment un chien seul ?

Chaque matin, avant de partir au travail, beaucoup de propriétaires laissent la télévision ou la radio allumée, en pensant que le bruit pourra tenir compagnie à leur chien. Cette intention est souvent bienveillante, pour limiter l’ennui ou l’anxiété de séparation de leur toutou. Mais cette habitude est-elle réellement efficace pour l’animal, ou s’agit-il surtout d’un faux remède rassurant pour l’humain ? La science a répondu à la question.

Peut-être faites-vous partie des propriétaires de chiens qui laissent la télévision ou la radio allumée en partant, avec l’idée un peu rassurante que ce bruit de fond pourra tenir compagnie à votre compagnon. En effet, on imagine facilement que le silence peut être pesant, et qu’un fond sonore, comme une voix ou de la musique, peut aider à apaiser l’animal, un peu comme cela peut nous réconforter. Mais est-ce vraiment efficace ? Une étude irlandaise publiée dans Applied Animal Behaviour Science* s’est justement penchée sur la question.

Les chiens s'habituent rapidement aux sons

L’étude menée par Rachael F. Kinnaird et son équipe a cherché à comprendre, de façon très concrète, si des sons pouvaient aider les chiens à mieux vivre la séparation d’avec leur propriétaire. Pour cela, les chercheurs ont placé une soixantaine de chiens dans un environnement contrôlé et ont reproduit 3 situations : une condition sans stimulation sonore particulière (l'environnement habituel de la salle de recherche universitaire), une condition avec de la musique classique (la Sonate K. 448 de Mozart), et une condition avec une voix humaine via un livre audio (Harry Potter à l'école des sorciers).

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Dans une première phase, les chiens ont été répartis dans ces groupes et observés pendant une heure, avec un enregistrement régulier de leurs comportements (postures, déplacements, signaux d’apaisement, regard vers l’humain ou la porte). Dans une seconde phase, certains chiens ont ensuite été exposés à toutes les conditions, avec des pauses entre chaque, afin de comparer directement leurs réactions.

Les résultats ont montré quelques différences ponctuelles selon les sons, mais surtout une grande variabilité et peu d’effets stables. La musique classique semble parfois favoriser un apaisement plus rapide, tandis que la voix attire davantage l’attention, mais sans impact constant sur le stress global.

Au final, les chiens réagissent bien aux sons dans un premier temps, puis s’y habituent rapidement, ce qui limite fortement leur effet sur l’anxiété de séparation.

Pourquoi la télévision ou la radio n’a pas d’effet « calmant » réel ?

Les auteurs de l'étude ont interprété ces résultats à la lumière de plusieurs facteurs. D’abord, les stimuli étaient diffusés en boucle, ce qui favorise une habituation sensorielle rapide : le chien finit par considérer le son comme un bruit de fond sans signification.

Ensuite, le contexte de stress aigu (une séparation dans un environnement inconnu) pourrait être trop intense pour que ce type d’enrichissement environnemental ait un réel impact.

Enfin, le fait que le silence du contexte témoin soit déjà relativement neutre (contrairement à des environnements très bruyants comme les refuges) pourrait expliquer pourquoi les différences sont limitées.

En résumé, cette étude montre que la stimulation auditive peut capter l’attention ou modifier légèrement certains comportements au début, mais qu’elle ne constitue pas une solution fiable ou durable pour apaiser un chien seul.

L’info Woopets – Comment réduire l’anxiété de votre chien pendant vos absences ?

Pour aider un chien à vivre sereinement les absences de son humain, les sons d’ambiance (TV, radio, bruit blanc…) peuvent être utiles, mais, comme nous venons de le voir, ils ne font pas tout. Loin de là ! Leur efficacité dépend surtout du tempérament et du vécu de l’animal. Un environnement rassurant, des habitudes stables et une stimulation adaptée restent les véritables clés pour apaiser durablement son compagnon à 4 pattes. Voici l’essentiel à retenir :

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Ne misez pas tout sur la télévision ou la radio : certains chiens apprécient un bruit familier, tandis que d’autres préfèrent le calme ;

Maintenez une routine stable : des horaires réguliers de départ et de retour, ainsi que des rituels simples et courts, permettent de réduire l’anxiété liée à la séparation ;

Créez un espace « refuge » rassurant : un panier confortable, un coin calme et un objet portant votre odeur (un vêtement porté, par exemple) renforcera son sentiment de sécurité ;

Proposez des activités d’occupation et enrichissez son environnement : un Kong fourré, un tapis de fouille ou des jeux d’intelligence aideront votre toutou à lutter contre l’ennui tout en le stimulant mentalement ;

Complétez avec des aides apaisantes si besoin (diffuseurs de phéromones, lumière tamisée…) ;

Privilégiez une éducation progressive et respectueuse : apprendre à votre chien à gagner en confiance et à rester seul petit à petit reste l’approche la plus durable pour limiter le stress de séparation.