Laissé seul dans une rizière avec la peau et les yeux infectés, ce chiot trouve enfin de l’aide auprès d’une randonneuse au grand cœur (vidéo)

Malade, blessée et abandonnée dans les rizières de Bali, la petite Nasi n’avait presque aucune chance de survivre. Une rencontre avec une randonneuse a heureusement bouleversé son destin. Soignée puis recueillie, la jeune chienne profite aujourd’hui d’une nouvelle vie pleine d’affection, en attendant de trouver sa famille pour la vie.

Au cœur des rizières en terrasses de Bali (Indonésie), la petite Nasi errait seule, affaiblie et dans un état préoccupant. Sale, malade et visiblement abandonnée depuis peu, elle semblait condamnée à survivre sans aide au milieu des sentiers. Personne ne s’était arrêté pour elle jusqu’à l’arrivée d’une randonneuse au grand cœur.

Abandonnée dans les rizières

Ce jour-là, Élise était partie en randonnée sans imaginer qu’elle reviendrait avec un chiot dans les bras. En effet, sa journée a soudainement basculé lorsqu’elle a croisé une petite chienne mal en point, abandonnée dans les rizières. Selon les habitants des alentours, elle avait été déposée là le matin même, malade et beaucoup trop faible pour survivre seule.

© @sagaslegacy / Instagram

Dès qu’elle a aperçu Élise, la boule de poils s’est mise à remuer doucement la queue, comme un appel à l'aide silencieux.

Touchée par son état, la jeune femme lui a immédiatement donné de la nourriture et des médicaments qu’elle gardait dans son sac, avant de la porter tout au long de la randonnée.

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En l’examinant de plus près, elle a découvert de profondes blessures sur sa peau, des centaines de tiques et des yeux infectés.

Épuisée par des jours de souffrance, la petite chienne baptisée Nasi (qui signifie « riz » en indonésien) s’est finalement endormie près d’une cascade. Elle a ensuite été conduite chez un vétérinaire après plusieurs heures de route afin de recevoir les soins qui allaient lui sauver la vie.

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« Chaque chien mérite une chance »

Malgré tout ce qu’elle avait traversé, la petite chienne a rapidement surpris par sa douceur : elle a même joué avec une balle, révélant une nature curieuse et pleine de vie.

Nasi a également trouvé une famille d’accueil, entourée d’autres chiens, et s’est intégrée comme si elle avait toujours fait partie de la maison. Toujours joyeuse, la queue frétillante, elle n’a cessé de montrer de l’affection à ceux qui prenaient soin d’elle.

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Sa touchante histoire a profondément ému les internautes qui ont tenu à réagir dans les commentaires de la publication Instagram relayée par DogTime. Beaucoup ont notamment été frappés par son énergie malgré son abandon, certains s’interrogeant sur la façon dont elle avait pu être ignorée si longtemps. D’autres internautes, quant à eux, exprimaient déjà le souhait de l’adopter.

Aujourd’hui, Nasi profite pleinement de sa seconde chance à Bali, choyée et en sécurité, en attendant une famille pour la vie. Son histoire illustre parfaitement le message essentiel inscrit dans la légende de la vidéo : « chaque chien mérite une chance ».

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L’info Woopets - Comment enlever une tique sur votre animal ?

Avec le retour des beaux jours, les parasites refont aussi leur apparition, notamment les tiques. Si, comme la petite Nasi, votre chien ou votre chat en est victime, il est important d’agir rapidement et correctement pour éviter tout risque d’infection. Voici les bons gestes à adopter :