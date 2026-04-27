Piégé dans la boue et épuisé, un cheval est sauvé grâce à une intervention coordonnée des pompiers de plusieurs casernes

Près de Wantage, en Angleterre, les pompiers ont récemment réussi une délicate opération de sauvetage pour secourir un cheval retrouvé « complètement épuisé » après s’être embourbé dans un terrain difficile. Grâce à leur intervention rapide et coordonnée, l’équidé a pu être extrait en toute sécurité et rendu sain et sauf à son propriétaire.

En Angleterre, les pompiers de l’Oxfordshire veillent chaque jour sur l’ensemble du comté. Toujours prêts à intervenir, leurs équipes font face à des situations très variées : incendies, accidents de la route, inondations ou encore opérations techniques complexes qui demandent de l’expertise et du sang-froid. Mais leur mission ne s’arrête pas là ! Ils sont aussi souvent appelés à porter secours à des animaux en détresse. C’est ce qui est récemment arrivé lors du sauvetage de Max, un cheval retrouvé coincé dans une situation délicate à Denchworth, près de Wantage.

Piégé dans un ravin

On ne connaît pas exactement les circonstances de sa mésaventure, mais Max, un magnifique cheval à la robe sombre, s’est retrouvé piégé dans un fossé boueux après s’être aventuré dans un ravin étroit. Incapable de s’en extraire seul, le pauvre équidé est resté bloqué dans la boue épaisse pendant des heures jusqu’à l’intervention des secours.

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© Oxfordshire Fire and Rescue

C’est en fin d’après-midi que les pompiers de l’Oxfordshire sont passés à l’action en urgence pour porter assistance à cet animal visiblement épuisé par son combat avec la boue. Sur place, la situation a rapidement mobilisé plusieurs casernes, tant les conditions étaient délicates. Les équipes venues de 3 casernes différentes, ainsi que le véhicule de sauvetage spécialisé d’une 4e caserne, ont ainsi uni leurs efforts pour organiser le sauvetage de Max en toute sécurité.

Une opération de précision pour sauver Max

Cette opération délicate a nécessité beaucoup de coordination et une précision d’orfèvre. Pour venir en aide à ce cheval en difficulté, les équipes de secours ont notamment utilisé du matériel spécialisé afin de le dégager avec précaution, alors qu’il s’enfonçait encore dans la boue en se débattant.

Elles ont aussi travaillé main dans la main avec un vétérinaire local pour mettre en place un dispositif adapté et garantir une extraction sans risque. Grâce à cet effort collectif, Max a pu être sorti de son ravin en toute sécurité.

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Dans un communiqué relayé par l’Oxford Mail, les pompiers de l’Oxfordshire ont salué le travail d’équipe et l’expertise mobilisée, se réjouissant du dénouement positif : le cheval a été sauvé et remis sur ses pattes.

Quelques instants plus tard, Max a même été photographié debout, encore couvert de boue mais sain et sauf, entouré de son propriétaire et des secouristes, visiblement soulagés après cette intervention réussie.