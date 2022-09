La vidéo émouvante d’un chien de refuge parti en vacances avec une bénévole pour bénéficier de quelques jours de répit

Meatball, un croisé Labrador Retriever, réside depuis quelques mois déjà au refuge Dog Tales Rescue and Sanctuary situé dans l’Ontario au Canada.

Le malheureux supporte mal en vie en box. Il a tendance à déprimer et recherche désespérément l’attention des bénévoles impuissants.

L’un d’eux, Stéphanie Munroe, a souhaité lui offrir une pause bien méritée et l’a donc emmené avec elle en vacances dans son chalet situé en pleine nature.

La jeune femme a capturé les images de leur séjour et les a partagées dans un clip émouvant sur la plateforme TikTok. La vidéo a été visionnée plus d’un million de fois et a attendri la communauté.

Et pour cause ! Le toutou est totalement heureux et profite de chaque instant. On le découvre en train de se défouler lors de magnifiques promenades, se délecter de la chaleur des flammes près du feu de camp, dormir à poings fermés sur un plaid douillet, s’essayer à la pratique du paddle ou encore savourer des caresses sur le ventre.

Toujours à la recherche de son nouveau foyer

« J'ai pu découvrir un tout autre côté de lui dont je n’avais pas connaissance », a confié Stéphanie à PetsRadar.

En effet, le canidé a plutôt tendance à être triste au sein de l’association. Là, il était heureux, enjoué et affectueux.

Depuis, Meatball est rentré au refuge. Toutefois, ces quelques jours de repos lui ont été salvateurs.

Les bénévoles s’affairent toujours à lui trouver des adoptants au poil avec lesquels il pourra s’épanouir. Sa récente notoriété sur TikTok l’a néanmoins placé sur le devant de la scène. Et de nombreuses personnes se sont déjà proposées pour lui ouvrir les portes de leur maison.

Il devrait donc prochainement partir pour de nouvelles aventures.

