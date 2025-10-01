La vidéo déchirante d’un chien joyeux à l’idée de partir en promenade avant de réaliser qu’il vient de se faire abandonner

Il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux, une vidéo a scandalisé les internautes. Publiée par un refuge à des fins de prévention, elle montre le triste abandon d’un chien. Celui-ci n’imaginait pas une seule seconde que son propriétaire serait capable d’une telle trahison. Malheureusement, la réalité était tout autre et il s’est retrouvé au refuge.

Comme la grande majorité des sauveteurs, les membres de l’organisme Luck’s Rescue, basé en Géorgie (États-Unis), sont fréquemment confrontés à l'irresponsabilité des humains. Ils ont d'ailleurs souhaité sensibiliser leur communauté au cours du mois de septembre en partageant une vidéo choc dans laquelle un pauvre chien se fait abandonner par la personne qu’il aimait tant.

La scène a eu lieu dans une zone boisée aux abords d'une route. Elle a été capturée par une caméra de surveillance, puis relayée par Newsweek . Sur les images, nous découvrons d'abord un véhicule blanc stationné avec son propriétaire qui en sort. Il fait le tour de la voiture pour aller ouvrir la portière côté passager et un chien descend à son tour.

Une trahison inimaginable

À première vue, le duo semble partir pour une balade. En effet, le quadrupède court joyeusement, queue ballante, à côté de son propriétaire. Malheureusement, pour ce dernier, il ne s'agissait pas d'un début de promenade, car il avait choisi ce moment pour abandonner son chien. Dans la suite de la vidéo, il remonte dans la voiture et laisse le canidé à l'extérieur de celle-ci.

L'animal paraît un peu confus, d’autant plus quand l’automobiliste démarre et s’éloigne sans lui. Sa queue s’arrête doucement de remuer, comme s’il avait compris que son humain ne reviendrait pas. La pauvre a certainement vécu un stress intense, et cela s’est confirmé quand les sauveteurs de Luck’s Rescue sont allés à sa rencontre.

Un chien ébranlé

Il aura fallu œuvrer pendant 48 heures pour mettre la main sur le chien, qui s’était caché par peur. Quand la fondatrice du refuge, Audray Luck, est enfin parvenue à le localiser, elle a dû redoubler de patience pour gagner sa confiance et a constaté qu’il avait passé des moments très difficiles au cours des dernières heures : « Il était très effrayé. Quand je l'ai trouvé et boitait légèrement. Il avait une plaie ouverte au dos, probablement due à une attaque d'un animal sauvage, ou à celle d'un autre chien », partageait la bienfaitrice.

À présent, le toutou appelé Apollon se trouve dans les locaux de l’association et a été soigné pour ses blessures. Il se remet petit à petit de ce qu’il a vécu, bien que du temps sera nécessaire pour sa reconstruction. Ses sauveteurs espèrent qu’une nouvelle famille aimante lui redonnera goût à la vie.