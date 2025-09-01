La vérité rattrape la prétendue sauveuse de 3 chiens victimes de négligence extrême, 2 autres découverts chez elle

Ce qui avait commencé par le signalement de chiens prétendument abandonnés a mené à la mise au jour d’une situation bien plus grave, impliquant à la fois des animaux et des enfants. Une enquête a permis de lever le voile sur un cas de maltraitance multiple, révélant des conditions de vie indignes pour les victimes.

5 enfants et 5 chiens vivaient dans des conditions déplorables chez une femme de 29 ans dont l’arrestation a été annoncée avant-hier soir par le bureau du shérif du comté de Hillsborough, en Floride (Etats-Unis). Malheureusement, l’un des canidés était dans un état de santé si grave que l’association de protection animale ayant assuré le sauvetage a dû l’euthanasier, rapportait FOX 13 Tampa Bay le dimanche 31 août.

Le cas de Carla Sanchez Diaz avait attiré l’attention des forces de l’ordre lorsqu’elle avait amené 3 chiens au refuge de la Humane Society of Tampa Bay la semaine dernière, affirmant qu’elle venait de les découvrir abandonnés derrière une station-essence à Lutz, au nord de Tampa.

Appelés Blessing, Hope et Halo par les bénévoles, les quadrupèdes étaient squelettiques, ne pesant qu’un peu plus de 7 kilogrammes chacun, et couverts d’urine.

En interrogeant l’intéressée, les enquêteurs du bureau du shérif avaient relevé plus d’une incohérence dans ses propos. Leurs doutes n’ont fait que s’amplifier lorsque, le samedi 30 août, ils ont recueilli des témoignages et visionné les images de vidéosurveillance de la station service en question, confirmant qu’aucun chien ne s’y trouvait.



Humane Society of Tampa Bay / Facebook

Les adjoints du shérif se sont alors présentés au domicile de Carla Sanchez Diaz. Ils y ont découvert 2 autres chiens négligés, confiés par la suite au service local de contrôle des animaux, ainsi que 5 enfants dont les conditions de vie étaient particulièrement choquantes. Ces derniers ont été pris en charge par le Département de la Famille et des Services à l’enfance de Floride.



Hillsborough County Sheriff's Office / Facebook

La propriétaire a été arrêtée et sera jugée

Interpellée, Carla Sanchez Diaz devra faire face à de multiples chefs d’accusation : cruauté aggravée envers des animaux, détention illégale ou abandon d’animaux et négligence envers enfant notamment.

Si Blessing n’a pu être sauvée, ses 4 congénères continuent de recevoir soins et attention à la Humane Society of Tampa Bay et au refuge du service animalier du comté de Hillsborough.

A lire aussi : La route d'une chienne introuvable pendant un an et demi croise celle de 2 soeurs s'étant donné pour mission de réunir les animaux perdus et leurs familles

La priorité pour leurs bienfaiteurs est de les aider à reprendre du poids très lentement, pour ne pas mettre à mal leur organisme. Ils ne pourront très probablement pas être proposés à l’adoption avant des semaines, voire des mois, mais ils sont désormais entre de bonnes mains.