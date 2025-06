Abandonné depuis plusieurs jours et attaché à un arbre, un chien retrouve la joie de vivre grâce à ses bienfaiteurs

Au cours du mois de mai, un agent des services animaliers de Louisville (Kentucky, États-Unis) a sauvé un chien abandonné dans la nature après avoir reçu un signalement. Le pauvre animal, baptisé Dubya, était attaché à un arbre et disposait d’une gamelle vide.

Comme le rapporte The Dodo, une représentante des services animaliers de Louisville a répondu à un appel concernant un chien abandonné derrière un buisson. Selon la personne à l’autre bout du fil, l’animal était présent sur les lieux depuis 3 jours et avait fait preuve d’agressivité à son approche.

En arrivant sur les lieux, l’agent a découvert la pauvre boule de poils attachée à un arbre avec une corde de 30 cm. Une gamelle en plastique vide se trouvait à proximité. Contrairement à ce qui a été dit au téléphone, le chien était ravi de voir un humain s’approcher de lui et n’a pas cessé de remuer la queue.

Un chien qui ne demande qu’à être aimé

Après l’avoir libéré, le sauveteur a emmené son protégé au refuge de Metro Animal Services. Selon l’examen vétérinaire, le rescapé arborait uniquement quelques piqûres d’insectes et souffrait d’entropion (paupière qui s’enroule vers l’intérieur). Dans l’ensemble, il était en bonne santé.

Enfin entre de bonnes mains, le toutou – nommé Dubya par ses bienfaiteurs – a eu droit à un bon bain, ainsi qu’à des soins. Âgé d’environ 3 ans, il est le canidé le plus amical que les membres de l’organisme aient rencontré.

© Louisville Metro Animal Services

« Que ce soit pour courir après ses jouets ou pour une promenade, Dubya est toujours partant pour s’amuser », confie un bénévole. Pour l’heure, personne ne sait qui a abandonné ce chien adorable, qui n’était ni identifié ni stérilisé. En apprenant son histoire, les habitants du quartier ont exprimé leur mécontentement envers l’individu ayant attendu plusieurs jours avant de signaler l’abandon.

« Nous déconseillons vivement d'attendre aussi longtemps, déclare un porte-parole de Metro Animal Services, si vous voyez un chien attaché et seul, nous vous recommandons d’appeler la protection des animaux. Même si le chien ne semble pas en détresse, la situation peut évoluer rapidement. »

© Louisville Metro Animal Services

A lire aussi : Un chien perdu depuis plus de 24 heures retrouve les bras réconfortants de sa propriétaire grâce à des opérateurs de drone bénévoles

Dubya attend sa famille pour la vie

Prochaines étapes pour Dubya ? L’identification par puce électronique, la stérilisation et la vaccination. Une fois en règle, il pourra rejoindre son foyer d’adoption. Ses sauveurs cherchent une famille aimante et responsable, qui lui offrira tout l’amour qu’il mérite jusqu’à son dernier souffle.

« Il est très drôle et affectueux », poursuit le porte-parole de l’organisme. « Fort et joueur, il adore gambader et est prêt pour la moindre aventure. Il s’épanouira dans un foyer actif », ajoute un bénévole, qui affirme que Dubya s’entend bien avec ses congénères également.

À l’heure actuelle, Dubya n’a pas encore été adopté. Toutefois, plusieurs personnes ont indiqué être intéressées. Nous lui souhaitons de tout cœur de trouver chaussure à sa patte !