La SPA recherche le propriétaire d’un chien abandonné volontairement dans une forêt en Normandie et sauvé par des promeneurs
Le dimanche 3 mai 2026, alors qu’un trail avait lieu dans la forêt d’Eu, située à Saint-Pierre-en-Val, une commune de Seine-Maritime (Normandie), des promeneurs ont trouvé un chien, visiblement abandonné par ses maîtres de façon volontaire. Attaché à un arbre, il a été secouru et emmené à la SPA d’Étalondes, qui recherche ses propriétaires.
Le pauvre petit chien, qui serait un croisement entre un Bouledogue Français et un chien d’une race indéterminée, était apparemment attaché à un arbre près d’un sentier, dans la forêt d’Eu (Seine-Maritime, Normandie), lorsque des promeneurs l’ont repéré. En parallèle, sur les chemins de la forêt, se déroulait une course à pied. « Un bénévole de l’association a rencontré des promeneurs qui avaient trouvé le chien près du parcours de trail », expliquait Éric Sénéchal, président de l’association Le Trail de la Forêt d’Eu, au média Actu.fr.
Confié à la SPA d’Étalondes
Sauvé par les promeneurs, le chien abandonné dans la forêt a été confié aux organisateurs du trail, qui ont tenté de retrouver le propriétaire parmi les participants. En vain : ni les 1 400 coureurs, ni les accompagnateurs ou les spectateurs ne le connaissaient. Il a donc été décidé de le conduire à la SPA Le Refuge d’Étalondes, afin qu’il soit examiné et que l’on vérifie la présence d’une puce ou d’un tatouage d’identification.
En bonne santé, comme l’assurait Isabelle Bovin, la responsable de la SPA, il a ensuite été placé à la fourrière en attendant que son maître soit, peut-être, retrouvé. Mais l’absence d’identification complique les choses, si bien que la SPA a publié une annonce afin de trouver d’éventuelles informations à son sujet.
Les propriétaires activement recherchés
Avant de pouvoir être proposé à l’adoption, le chien doit, selon la loi, rester une dizaine de jours en fourrière. « Nous commençons par rechercher le propriétaire », expliquait encore Isabelle Bovin avant de déplorer : « Des abandons comme ça, avec des chiens qui sont attachés, ce sont des choses qui peuvent arriver ».
Le petit chien, affectueux avec l’homme en dépit de sa mésaventure, serait âgé de 1 an environ, et ne pourra pas être gardé par la SPA d’Étalondes. En effet, celle-ci, avec 40 places et 40 chiens accueillis, est déjà au complet. Une situation qui reflète la triste réalité du moment, comme le soulignait Actu.fr : les abandons de chiens sont encore très courants de nos jours.
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L'info Woopets : pourquoi est-il nécessaire d'identifier son chien ?
L'identification d'un chien est nécessaire à bien des égards, mais elle est surtout obligatoire depuis la Loi N°99-5 du 6 janvier 1999.
- Elle prouve que vous êtes bien son maître.
- Elle vous est demandée lorsque vous prenez une assurance santé pour votre chien.
- Elle est essentielle si vous perdez ou vous faites voler votre animal.
- Elle est nécessaire dans le cas d'un changement de propriétaire, d'un voyage ou d'un séjour en pension.
Par Elodie François
Rédactrice web
Rédactrice et correctrice freelance depuis plusieurs années, Élodie est passionnée par les mots et la langue française. Amoureuse des animaux et en particulier de son félin tigré, Samy, elle prête désormais sa plume au site Woopets.fr.
2 commentaires
Marie Bonfanti a écrit : Auj.
La SPA va-t-elle euthanasier ce ravissant très jeune chien ?
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Invité a écrit : 3 min
Certains humains sont abjects
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