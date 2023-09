La situation d'un chien tombé dans un égout paraît désespérée, mais une aide providentielle change la donne

Un chien sénior sourd et aveugle s’est échappé du domicile familial avant de se retrouver pris au piège au fond d’un égout. Au moment où sa maîtresse commençait à perdre espoir, l’aide dont elle et son ami à 4 pattes avaient désespérément besoin est arrivée.

Sandy Gazdick habite Nesquehoning, en Pennsylvanie (Etats-Unis), avec son chien Pierre. Ce dernier est âgé de 14 ans. Il est également sourd et aveugle.

Le 6 septembre dernier, le canidé a vécu une mésaventure dont sa maîtresse était persuadée qu’il n’en réchapperait pas. « Je pensais qu’il allait mourir », confie-t-elle, en effet, en racontant son histoire à Times News Online.

Cet après-midi-là, elle avait laissé Pierre dans le patio comme à son habitude, sans se douter qu’il était sur le point de fuguer et de se mettre en grand danger. Quand le quadrupède avait voulu rentrer à l’intérieur, il était passé par une autre porte que celle qu’il empruntait d’ordinaire ; celle-ci donnait accès à l’allée qui menait vers la sortie.

En se retrouvant totalement perdu dehors, l’animal a été pris de panique. « Il a décidé de courir, se souvient sa maîtresse. Je ne l’avais jamais vu courir aussi vite. Je n’ai pas pu le rattraper ».

Tout ce qu’elle pouvait faire alors que Pierre traversait la rue, c’était attirer l’attention des automobilistes par de grands signes pour qu’ils ralentissent. Certains se sont arrêtés pour l’aider.

Au moment où Sandy Gazdick allait rattraper son chien, celui-ci a glissé dans une bouche d’égout.

Elle était terrifiée et commençait à se décourager. C’est là que Tom Connors, directeur du refuge local, est arrivé. Il s’est arrêté et s’est tout de suite mis à contacter des personnes susceptibles de secourir le chien.

Il a ainsi été rejoint par Michael Weaver, chef de la police de Nesquehoning, et Bob Pilla, du service municipal chargé du réseau d’égouts. Ce dernier a utilisé une grue et un aimant hydraulique pour soulever la lourde plaque d’égout, puis y est descendu. Comme il ne voyait pas Pierre, il s’est dit qu’il devait se trouver plus loin.

Soulagement et gratitude

Il est donc ressorti pour déplacer l'engin vers une autre bouche d’égout au bout de la rue. Il s’y est à nouveau introduit, et cette fois-là, il pouvait bien voir le chien qui était assis. Il n’a eu aucun mal à le remonter à la surface, où sa propriétaire l’attendait.



Times News Online

« C'était très réconfortant de sortir ce chien de cet égout. Je le lui ai tendu et son expression était si reconnaissante », relate Bob Pilla.

Sandy Gazdick a ramené Pierre à la maison et lui offert une friandise. « Ce chien compte plus que tout pour moi », dit celle qui a enfin retrouvé son sourire et son sens de l’humour après l’incident. « Il a eu un bain hier, et aujourd’hui, il décide de sauter dans l’égout », plaisante-t-elle en effet.