La séquence virale d'un homme portant une collerette vétérinaire afin de soutenir son chien opéré à l'oeil

Comme tous les chiens devant passer par là, Ollie n’était pas du tout content de porter une collerette vétérinaire après une intervention chirurgicale. Pour l’aider à se sentir un peu moins seul dans cette épreuve, son propriétaire a décidé d’en porter une, lui aussi.

« Ce sont toujours les papas ne voulant pas d’un chien qui finissent l’aimer le plus », peut-on lire dans une vidéo postée sur le compte TikTok intitulé Good Boy Ollie, consacré à un Labrador Retriever chocolat et suivi par 2,8 millions d’abonnés.



Good Boy Ollie / TikTok

La séquence en question montre, en effet, à quel point le père de famille aime ce chien et jusqu’où il peut aller pour lui témoigner son affection. C’est sa fille, Alex Morgan, qui s’occupe de ce compte TikTok et qui est donc l’auteure de la vidéo, d’après le Mirror.

Elle explique, en commentaire, que : « Ollie a subi une petite intervention chirurgicale pour retirer une grosseur de sa paupière. C'était il y a quelques semaines et il se porte très bien maintenant ».

Une scène aussi touchante qu’amusante

On y voit donc le canidé couché sur le canapé aux côtés du papa qui le caresse. Tout comme Ollie, l’homme porte une collerette vétérinaire. La scène est à la fois touchante et amusante, le père d’Alex Morgan faisant absolument comme si de rien n’était, sirotant tranquillement son thé malgré son cône rose. C’est le moyen qu’il a trouvé pour exprimer son soutien à son chien, et cette attention a ému de nombreux internautes.

Les collerettes vétérinaires sont indispensables après certains soins ou interventions, pour empêcher le chien de se lécher, mordiller ou gratter la plaie ou la cicatrice le temps de la guérison. Evidemment, les animaux préféreraient s’en passer, bien qu’elles soient nécessaires. Pour Ollie en l’occurrence, le cône n’est plus qu’un mauvais souvenir.