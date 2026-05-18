La science prouve que le sommeil aide votre chien à consolider sa mémoire

Faire apprendre un nouvel ordre à son chien juste avant une bonne sieste pourrait être l’un des moyens les plus efficaces pour renforcer sa mémoire ! C’est en tout cas ce que suggère une étude scientifique publiée dans la revue « Scientific Reports * ». Les chercheurs démontrent que le sommeil profond joue un rôle clé dans la consolidation des apprentissages chez le meilleur de l’Homme.

L’étude, menée par une équipe de chercheurs hongrois spécialisés dans le comportement animal, s’est intéressée à la façon dont les chiens mémorisent de nouvelles informations après une séance d’apprentissage. Leur objectif était de comprendre si le sommeil intervenait, comme chez les humains, dans la consolidation de la mémoire après un exercice mental.

Les scientifiques ont donc travaillé avec plusieurs toutous habitués aux interactions humaines. Les animaux devaient apprendre ou exécuter certains ordres dans différentes conditions. Les chercheurs ont notamment comparé des méthodes d’entraînement plus permissives à d’autres plus contrôlantes, afin d’observer l’impact du contexte émotionnel sur l’apprentissage et le sommeil.

Après les séances, les boules de poils étaient autorisées à se reposer pendant que leur activité cérébrale était analysée grâce à des enregistrements EEG, une technique permettant de mesurer les phases du sommeil.

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L’importance du sommeil profond après un apprentissage

Au cours de cette enquête, les chercheurs ont remarqué que les chiens entrant dans un sommeil profond après l’apprentissage retenaient mieux les informations et les ordres appris. Certaines phases du sommeil semblaient associées à une meilleure consolidation des souvenirs récents, exactement comme chez les humains lorsqu’ils mémorisent une leçon ou une compétence nouvelle.

L’étude montre également que l’état émotionnel de l’animal pendant l’entraînement influence la qualité de son repos. Un contexte positif, calme et stimulant favoriserait un sommeil plus réparateur, et donc une meilleure mémorisation. À l’inverse, un environnement stressant ou trop autoritaire pourrait perturber ce processus naturel. Les scientifiques parlent même d’un effet combiné entre émotion positive et sommeil dans le renforcement des souvenirs.

Vous l’aurez donc compris : une simple sieste peut être très utile à votre fidèle compagnon, après avoir appris un nouvel exercice !

Miser sur l’éducation positive

Les résultats de cette étude scientifique confirment que les chiens partagent avec nous certains mécanismes cérébraux liés à l’apprentissage et à la mémoire. Leur cerveau traite et range les informations pendant le sommeil, un phénomène déjà observé chez les humains et d’autres mammifères.

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Ils rappellent également l’importance du bien-être émotionnel dans l’éducation canine. Des séances courtes, positives et suivies d’un temps de repos s’avèrent particulièrement efficaces. Cela rejoint les recommandations des éducateurs privilégiant le renforcement positif plutôt que les méthodes coercitives.

* « Potential interactive effect of positive expectancy violation and sleep on memory consolidation in dogs », Vivien Reicher, Timea Kovacs, Barbara Csibra, Marta Gacsi, Scientific Reports, 2024.