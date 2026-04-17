Apprentissage canin, pourquoi certains chiens sont-ils des génies pour retenir le nom des objets ?

Si vous avez déjà demandé à votre petit compagnon d’aller chercher « sa balle » ou « sa peluche », vous avez peut-être été impressionné par sa capacité à comprendre ces termes. Mais chez quelques chiens tout à fait exceptionnels, ce talent va beaucoup plus loin. Ces animaux, appelés Gifted Word Learner dogs (« chiens doués pour les mots »), sont capables de mémoriser des dizaines, voire des centaines de noms d’objets, souvent sans entraînement intensif. Une étude scientifique récente s’est penchée sur ce phénomène fascinant, révélant des capacités cognitives proches de celles de jeunes enfants.

L’étude « Acquisition and long-term memory of object names in a sample of Gifted Word Learner dogs* » menée en 2021 a pour objectif de comprendre comment ces chiens hors norme apprennent de nouveaux mots et s’ils sont capables de les retenir sur le long terme. Jusqu’alors, on savait que certains toutous pouvaient associer des noms à des objets, mais on ignorait à quelle vitesse ils pouvaient enrichir leur « vocabulaire » et combien de temps ces connaissances pouvaient durer sans répétition régulière.

Les chercheurs ont donc voulu répondre à cette question centrale : ces chiens apprennent-ils comme nous en construisant une véritable mémoire des mots ? Pour ce faire, ils ont travaillé avec 6 canidés identifiés comme étant des Gifted Word Learners. Ces petits compagnons vivaient dans des familles, menaient une vie normale et connaissaient déjà plusieurs dizaines de noms d’objets.

Un apprentissage rapide

L’expérience s’est déroulée en plusieurs étapes :

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Une phase d’apprentissage rapide : les animaux devaient apprendre le nom de 6 nouveaux jouets, puis 12, en seulement une semaine à travers des interactions naturelles avec leurs adoptants.

Des tests de mémoire : les scientifiques ont ensuite évalué leur capacité à se souvenir de ces termes après un mois et 2 mois, sans entraînement supplémentaire.

Les exercices ont été réalisés dans un cadre familial, proche du quotidien des toutous, ce qui rend les résultats particulièrement intéressants pour les propriétaires !

En effet, les boules de poils ont réussi à apprendre rapidement les noms des nouveaux objets, parfois en quelques jours seulement. Mais surtout, elles ont été capables de s’en souvenir plusieurs semaines plus tard sans révision particulière.

Concrètement, cela signifie que ces chiens ne se contentent pas d’associations simples ou temporaires. Ils construisent une mémoire durable des mots ! Leur performance dépasse largement le hasard, ce qui confirme qu’ils comprennent réellement le lien entre un mot et un objet précis.

Et votre chien ?

Cette étude change profondément notre vision des capacités cognitives du meilleur ami de l’Homme. Elle montre que certains chiens possèdent des mécanismes d’apprentissage proches de ceux des jeunes enfants, notamment dans l’acquisition du vocabulaire.

Elle démontre aussi que ces chiens semblent capables de comprendre que les mots représentent des objets, et pas seulement d’associer des sons à des récompenses. Ces résultats ouvrent ainsi de nouvelles perspectives comme mieux comprendre l’intelligence animale et améliorer les méthodes d’éducation canine.

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Alors la prochaine fois que vous jouerez avec Médor ou Poppy, prenez un moment pour l’observer et pourquoi pas enrichir son vocabulaire. Qui sait ? Vous avez peut-être, sans le savoir, un petit prodige à la maison !

* « Acquisition and long-term memory of object names in a sample of Gifted Word Learner dogs », Shany Dror, Ádám Miklósi, Andrea Sommese, Andrea Temesi, Claudia Fugazza, 6 octobre 2021, The Royal Society Publishing.