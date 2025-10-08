La recherche urgente d’une famille aimante pour Scotty, dont le temps sur terre est compté à cause d’une maladie dégénérative

Quand les membres de la Société protectrice des animaux (SPA) ont récupéré Scotty pour la première fois, ils ont compris que son état de santé n’était pas bon. Plusieurs indices prouvaient qu’il allait avoir besoin de soins, mais le diagnostic du vétérinaire a retenti comme un coup de poignard : l’animal souffrait d’une maladie dégénérative. Pour ses bienfaiteurs, il est alors devenu urgent de lui trouver une famille pour qu’il puisse vivre au mieux malgré sa pathologie.

Au refuge du Cotentin, à Tollevast (Manche, 50), les membres de la SPA ont lancé un appel à l’aide sur leurs réseaux sociaux. L’un de leurs pensionnaires canins, nommé Scotty, recherche plus que jamais une famille pour la vie. L’animal a été abandonné à cause de sa maladie et pourtant, son cœur reste ouvert à l’amour. Ses bienfaiteurs aimeraient qu’il puisse profiter de la chaleur et de la bienveillance que peuvent lui offrir une maison aimante.

Scotty a passé un début de vie presque ordinaire aux côtés d’une famille. Il était le chien de quelqu’un jusqu’à ce que cette personne décide de l’abandonner. La vie du quadrupède a alors basculé du jour au lendemain et il s’est retrouvé seul, livré à lui-même. La situation était d’autant plus triste qu’à l’intérieur de lui progressait une maladie.

La SPA- Refuge Du Cotentin / Facebook

Un sombre diagnostic

Si le personnel de la fourrière ayant hébergé Scotty pendant des mois n’a rien vu, les membres de la SPA, eux, ont immédiatement compris qu’il était malade : « Au premier pas qu'il a fait, lorsqu'il a descendu du camion, nous l'avons tout de suite remarqué, quelque chose n'allait pas chez Scotty. Pourtant, à la fourrière pendant plusieurs mois, rien n'avait soi-disant été remarqué ! », écrivait un porte-parole sur Facebook.

Des examens vétérinaires approfondis ont confirmé les inquiétudes des bienfaiteurs. Ils ont notamment révélé que Scotty souffrait d’une maladie dégénérative contre laquelle il n’existe aucun traitement. La nouvelle a bouleversé l’équipe de sauvetage, mais lui a surtout fait prendre conscience de l’urgence qu’il y avait à lui trouver une famille.

Un appel à l’aide

L’avenir de Scotty est incertain et personne n’est en mesure de prédire de quelle façon sa santé évoluera, mais ce qui est sûr, c’est qu’il mérite d’avoir sa propre famille. Il a besoin d’un environnement qui favorisera son bien-être, ainsi que d’une bienveillance constante pour l’épauler dans sa maladie. Enfin, et surtout, Scotty a le droit d’aimer et de se sentir aimé à nouveau : « Scotty est un chien formidable, il a vécu ses premières années en famille, il a connu l'affection, puis il a été jeté tel un déchet. Prouvons-lui qu'il peut de nouveau compter sur l'humain », invitait la SPA.

Puisqu’il est un American Staffordshire Terrier, et donc, un chien catégorisé, il ne peut être adopté que par un détenteur du permis. Les autres conditions ont été développées par le personnel de l’association dans la publication Facebook. Espérons qu’il trouve prochainement sa perle rare et qu’il s’épanouisse auprès d’elle.