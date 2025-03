La recherche d'un chien de refuge perdu débouche sur le sauvetage de 27 autres détenus dans des conditions déplorables par une "mère d'accueil"

Plusieurs semaines après avoir confié l’un de ses chiens à une mère d’accueil, une association a non seulement appris que l’animal s’était volatilisé, mais s’est, en plus, rendu compte que la personne en détenait d’autres dans de très mauvaises conditions. Les autorités sont intervenues et ont secouru près de 30 canidés malades.

Tout avait commencé en décembre 2024. Angels for Mistreated Animals, une association new-yorkaise basée à Brooklyn, avait alors placé l’un de ses pensionnaires appelé Marshmallow chez une mère d’accueil bénévole du nom de Sarah Smolak.

Cette dernière, qui habite Winsted dans l’Etat voisin du Connecticut, avait ensuite cessé tout contact avec Angels for Mistreated Animals. L’organisation, qui voulait avoir des nouvelles du chien, ne recevait aucune réponse de la part de Sarah Smolak.

L’association s’était lancée à la recherche Marshmallow dès janvier 2025. Ses enquêteurs avaient ainsi appris que Sarah Smolak accueillait plusieurs chiens pour différentes organisations. Des bénévoles se sont rendus chez elle en février, constatant que Marshmallow était effectivement introuvable, mais aussi que ses congénères vivaient dans des conditions déplorables.

« Nous avons pu faire sortir 7 chiens de la maison de Sarah Smolak à Winsted dans la nuit du 25 février », a indiqué Michele Walsh, responsable chez Angels for Mistreated Animals. Ces animaux étaient dans un état de santé préoccupant.

Le 18 mars, une nouvelle intervention a eu lieu sur la propriété de Sarah Smolak, mais cette fois-ci, de la part des autorités. Plusieurs agences étaient sur les lieux pour l’exécution d’un double mandat de perquisition, dont la police de Winchester, le service régional de contrôle des animaux de Harwinton et le bureau du procureur du comté de Suffolk (Etat de New York), rapportait The Lakeville Journal.

Les protagonistes y ont découvert et secouru des dizaines de chiens. Sarah Smolak est poursuivie pour cruauté animale et devra en répondre devant le tribunal de Torrington.



Jennifer Almquist / The Lakeville Journal

Les 27 chiens pris en charge et soignés, Marshmallow toujours recherché

« Le nombre de chiens secourus s'élève à 27, a précisé Chris Ciuci, chef de la police de Winchester. Les équipes continuent leur travail. Il y avait des chiens en liberté, d'autres dans des cages. »

A lire aussi : Le rêve d'une vie nouvelle se concrétiste pour un Husky sauvé alors qu'il était sur le point de commettre une bêtise



Jennifer Almquist / The Lakeville Journal

« Le mandat de perquisition est scellé, a-t-il ajouté. Nous ne pouvons donc pas rendre publics les détails liés à ces enquêtes ou à cette perquisition. »

Les 27 chiens sauvés ont été identifiés, examinés, soignés et leurs documents mis à jour. En ce qui concerne Marshmallow, les recherches se poursuivent. Tout le monde espère qu’il sera retrouvé sain et sauf le plus vite possible.