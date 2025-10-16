La réaction poignante d’un chien aveugle qui entend la voix de sa maîtresse après 1 mois de séparation (vidéo)

Josie Stewart a confié son chien aux membres de sa famille après avoir été hospitalisée. À cause de complications de santé, elle est restée plusieurs semaines sur place et n’a pas pu voir sa chienne entre-temps. Elle appréhendait la réaction de l’animal à son retour, pensant qu’il l’aurait oublié. Heureusement, c’était tout le contraire : elle lui avait beaucoup manqué !

En fin d’hiver dernier, Josie Stewart a eu de graves soucis médicaux qui ont entraîné son hospitalisation. Elle a dû rester un mois sur place et, par conséquent, a laissé la garde de sa chienne aveugle , Fleur, aux membres de sa famille. Quand elle est sortie de l’hôpital, elle s’est demandé si cette dernière serait heureuse de la revoir. Elle en a eu le cœur net lorsqu’elle l’a retrouvée.

Josie et Fleur ont un lien spécial. Cette dernière, une femelle Bichon frisé de 10 ans, a la particularité d’être aveugle. Elle n’a donc pas de repères visuels pour s’orienter au quotidien, mais peut compter sur sa maîtresse aimante.

Cette dernière a malheureusement été contrainte de la laisser seule en mars dernier après avoir développé une infection des reins. Elle a été hospitalisée, puis une septicémie entraînant plusieurs complications a prolongé son séjour de plusieurs semaines.

@whatjosiedidnext / TikTok

Un retour très attendu

Puisqu’elle n’avait pas la possibilité de s’occuper de Fleur, elle l’a confiée aux membres de sa famille : « Fleur était très bien soignée par ma famille, qui l'aime autant que moi. Elle allait bien, mais passait beaucoup de temps dans ma chambre quand j'étais absente », racontait-elle à Newsweek .

Fleur semblait chercher la présence de son humaine, mais malgré cela, Josie avait quelques craintes. Elle ne pouvait s’empêcher de penser qu’après tout ce temps, la boule de poils n’aurait plus autant d’affection pour elle qu’avant. Elle avait peur qu’à son retour, Fleur n’ait aucune réaction, ce qui l’aurait profondément blessée. Néanmoins, elle n’avait aucun souci à se faire quant à la loyauté du canidé !

En effet, lorsqu’elle est rentrée à la maison et qu’elle a salué Fleur, cette dernière a immédiatement reconnu sa voix. Sa réaction ne s’est pas fait attendre ! Elle a d’abord été surprise, puis lui a sauté dans les bras la seconde d’après. Elle l'a ensuite couverte de bisous. Une scène adorable, partagée sur le compte TikTok de Josie. Laquelle n’a pas à s’en faire, car elle est toujours la personne préférée de son toutou !