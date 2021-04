Le sauvetage spectaculaire d'un chien bloqué sur une berge devant un public surexcité

Heureuse de pouvoir courir librement et de se baigner, une chienne a plongé dans une rivière et s’est retrouvée prise au piège sur un petit monticule de terre et au pied d’un mur. Une unité de sauveteurs lui a porté secours devant de nombreux témoins.

Une équipe de secouristes a sauvé une chienne coincée au bord d’un fleuve côtier anglais ce mardi 30 mars, comme le rapporte Littlehampton Gazette.

Il était environ 18 heures quand une famille est arrivée en voiture du côté d’East Beach, aux abords de la rivière Arun, dans le Sussex de l’Ouest (Sud de l’Angleterre). En descendant du véhicule, les 2 chiens sont partis en courant vers le cours d’eau.

L’un d’eux, une femelle appelée Pasha, a sauté dans la rivière, se laissant surprendre par le puissant courant. La chienne est parvenue à regagner la rive opposée, mais elle s’est retrouvée prise au piège sur un minuscule bout de terre, avec l’eau tumultueuse d’un côté et un mur haut de plusieurs mètres de l’autre.

Ses propriétaires étaient en panique, tandis qu’une foule commençait à s’amasser tout autour. Les secours ont été appelés et, 20 minutes plus tard, une unité de la Royal National Lifeboat Institution (RNLI), service de sauvetage en milieu aquatique, est arrivée sur les lieux à bord d’un zodiac.

« Garder les chiens sous étroite surveillance dans les environs de la rivière »

Très rapidement, les sauveteurs ont pu rejoindre la chienne et la récupérer en toute sécurité, avant de la restituer à ses maîtres soulagés. Le tout sous les encouragements et les applaudissements de l’assistance.

« Alors que le confinement s’allège et que la météo s'améliore, de plus en plus de gens visitent les magnifiques plages de Littlehampton. L’Arun est une rivière à débit rapide et nous vous conseillons de garder les chiens sous étroite surveillance dans ses environs », a déclaré Jon Prater, de la RNLI de Littlehampton, après cette opération.