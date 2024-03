Un chien de thérapie aide un élève de maternelle atteint d'autisme à prononcer ses premiers mots

Jusqu’à sa rencontre avec Buddy, chien de thérapie intervenant dans son école, le petit Jack n’avait jamais prononcé un seul mot en classe. L’arrivée du canidé a tout changé pour l’enfant. Le garçonnet est l’un des nombreux bénéficiaires d’un programme de thérapie et de médiation animales dont les résultats sont probants.

L’Oasis Academy Short Heath est une école primaire située à Birmingham, en Angleterre, et dont l’équipe pédagogique compte un membre assez spécial. Il s’agit d’un chien de thérapie appelé Buddy.

Grâce à ce dernier, l’établissement peut réaliser des avancées majeures en matière de santé mentale et de bien-être des élèves, notamment ceux ayant des besoins spécifiques. L’un d’eux est « Jack ». Ce n’est pas son véritable prénom, car ses parents préfèrent préserver son anonymat.



Oasis Academy Short Heath / X

Jack est atteint d’autisme. Il a récemment prononcé ses premiers mots après avoir passé 2 semaines en compagnie de Buddy, qui intervient régulièrement à l’Oasis Academy Short Heath. Le chien qui s’apprête d’ailleurs à passer le flambeau à son jeune congénère Marley, car il est temps pour lui de prendre sa retraite. Erin Doherty, en charge du programme de santé mentale dans cette école, accompagne Buddy et forme son successeur.

Depuis son entrée en maternelle, Jack n’avait jamais parlé. Les instituteurs avaient du mal à cerner ses besoins, car il ne les formulait pas, et il n’arrivait pas à interagir avec les autres enfants. La situation restait inchangée en petite section, puis en grande section, jusqu’à ce qu’il rencontre Buddy. Une connexion s’est progressivement mise en place entre le chien et le petit garçon.

« Buddy n'est-il pas mignon ? ». Ce sont les premiers que Jack a adressés à Erin Doherty. En apprenant la nouvelle, ses parents ont évidemment ressenti beaucoup de joie et d’émotion.

« Buddy les regarde comme s'il les écoutait tout le temps mais sans jugement ni attentes »

« Maintenant, il parle en continu, dit Erin Doherty à BirminghamLive. Il a parfaitement réussi son apprentissage et sa socialisation. Il est atteint du spectre autistique et vient de commencer à parler à voix haute grâce à cette connexion partagée avec Buddy. Nous avons besoin de connexion pour pouvoir survivre, sinon nous nous retrouvons isolés. »

Le chien de thérapie vient aussi en aide aux « enfants atteints d'EBSA (évitement scolaire émotionnel) ont la possibilité de s'asseoir avec Buddy et de lui parler, poursuit la responsable. Il les regarde comme s'il les écoutait tout le temps mais sans jugement ni attentes. Il ne veut rien d'eux, il ne se soucie pas de savoir s'ils réussissent leur SAT [Test d'évaluation scolaire], s'ils ont un papa ou une maman. »

Erin Doherty ajoute que la présence de Buddy facilite également l’entrée en contact avec les parents. Il permet de briser la grâce et d’engager la conversation avec eux au sujet de leurs enfants et de leur bien-être. En outre, ceux parmi ces derniers « qui ont du mal à venir à l’école peuvent Buddy dans la cour de récréation le matin [et cela] leur donne une raison de venir, car ils ne veulent pas le décevoir. »