La première maison de retraite pour les chiens policiers ouvre ses portes près de Marseille

Les chiens de la Police Nationale sont des compagnons fidèles et précieux. Pour leur assurer une retraite convenable, les policiers de la ville de Marseille ont inauguré un lieu de vie pour ces séniors qui ont tant apporté à la Nation.

Un projet unique en France a vu le jour en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La première maison de retraite pour les chiens policiers a ouvert ses portes à Cabriès, une ville située au nord de Marseille.

Il y a 2 ans, un appel aux dons avait été lancé pour permettre la construction de cet établissement. 40 000 € ont pu être récoltés, rapporte France Bleu.

Au total, 5 boxes, dont un médicalisé, composent le refuge. L'administration de la Police Nationale a fourni un terrain, et l'a pourvu en eau ainsi qu'en électricité. Tous les petits travaux ont été réalisés par les fonctionnaires de la brigade, qui n'ont pas hésité à mettre la main à la pâte pour leurs partenaires canins.

© La Provence / Twitter

Des liens se créent entre les policiers et les chiens

Pour l'instant, un seul pensionnaire profite de ce havre de paix. Son nom ? Erros. Après avoir apporté un sérieux coup de patte à l'équipe cynophile pendant 8 ans, le Berger Belge Malinois âgé de 12 ans coule ses vieux jours au sein de ce petit cocon.

Pour le major David Rodriguez, cette pension permet de ne pas abandonner ceux qui ont servi la Nation. « L'objectif est toujours de trouver une famille d'adoption pour ces animaux, mais ce n'est pas toujours possible. Certains chiens deviennent imprévisibles. Erros a développé une forme de bipolarité au fur et à mesure de sa carrière. Mais on ne veut pas les laisser tomber. »

Erros, naguère spécialisé dans la recherche des stupéfiants, a joué un rôle important. Ses collègues humains ont développé un tel attachement, qu'il leur a été impossible de le délaisser.

Stéphane de Mendosa, maître-chien à l'origine du projet, rend régulièrement visite au Malinois et continue de le sociabiliser. En somme, sa mission consiste à ne pas abandonner son camarade en fin de carrière.

Photo d'illustration

A lire aussi : Un garçon portant une attelle à la jambe émeut un fermier en voulant adopter un chiot handicapé

Un havre de paix où les chiens policiers finissent leurs vieux jours en toute sérénité

Cette maison de retraite est réservée aux animaux de la police marseillaise, qui ne sont plus dans la belle fleur de l'âge.

À l'heure actuelle, une trentaine de chiens accompagnent les agents sur le terrain ou suivent une formation. Spécialisés dans la recherche de drogue, de billets de banque, d'armes ou d'explosifs, ces compagnons sont devenus indispensables. Cette structure tout confort sert à remercier ces héros à 4 pattes, qui, pour certains, ne peuvent être adoptés et qui ont contribué à protéger le pays pendant plusieurs années.