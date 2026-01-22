La première édition de « Truffes & Fripes », 2 jours d’animations solidaires au profit de l’association Kiweeto, se tiendra à Lyon les 30 et 31 janvier 2026

Envie de shopper solidaire tout en soutenant la cause animale ? Les 30 et 31 janvier 2026, Lyon accueille la première édition de « Truffes & Fripes », un événement festif et convivial organisé par l’association Kiweeto. Au programme : friperie solidaire, animations, stands photo et gourmandises, le tout au profit des animaux accueillis temporairement par les familles bénévoles de l’association. Une occasion unique de se divertir tout en soutenant une cause qui compte !

Créée à Lyon en mars 2024, l’association Kiweeto a pour objectif de mettre en relation des familles d’accueil temporaires et des associations de protection animale ou des centres de formation pour chiens d’assistance. Avec l’aide de plus de 1 200 bénévoles qui ont permis de sauver 70 animaux dès sa première année, Kiweeto poursuit sa belle mission de protection animale. La première édition de « Truffes & Fripes », le vendredi 30 et le samedi 31 janvier 2026 à Lyon, viendra soutenir directement ses actions.

« Truffes & Fripes » : un événement lyonnais solidaire et convivial

Organisé par l’association Kiweeto en partenariat avec le bar Ambrosia situé dans le 3e arrondissement de Lyon, « Truffes & Fripes » est un événement original, mêlant friperie solidaire, univers canin et moment festif.

Pensé comme un week-end convivial, il invite les bénévoles, les « dog parents », les amateurs de fripes et le grand public en général à se retrouver, échanger et passer un bon moment ensemble.

© Kiweeto app / Facebook

Au programme de ces journées ouvertes à tous (y compris aux chiens tenus en laisse) : une friperie solidaire, des stands photo, des jeux, des crêpes, des cocktails, des bières et des plats réconfortants. De quoi vivre un beau moment de partage tout en soutenant la cause animale !

Un week-end d’animations au profit de Kiweeto

Au-delà de ce côté festif, l’évènement sera aussi l’occasion de sensibiliser le public à l’accueil temporaire des animaux, mission centrale de l’association Kiweeto. Des bénévoles seront en effet présents tout au long de ces 2 jours pour accueillir le public, présenter les actions de l’association et informer sur l’accueil temporaire. À travers leurs échanges et discussions, ils partageront ainsi leur expérience et montreront concrètement l’importance du rôle des familles d’accueil bénévoles.

Par ailleurs, tous les bénéfices générés lors de l’événement seront entièrement reversés à Kiweeto, permettant ainsi de soutenir directement ses actions en faveur de la protection animale.

À cette occasion, l’association a également tenu à remercier chaleureusement ses partenaires du Groupe Piment, ses donateurs et tous ceux qui ont rendu cette initiative possible.

© Kiweeto app / Facebook

Alors, si vous cherchez une sortie originale, conviviale et solidaire à Lyon les 30 et 31 janvier prochains, n’hésitez plus : rendez-vous à « Truffes & Fripes » pour soutenir Kiweeto et les animaux !

« Truffes & Fripes », le vendredi 30 janvier (14h – minuit) et les samedi 31 janvier (11h – 20h) au café Ambrosia, 288 rue Vendôme, 69003 Lyon. L’événement est ouvert à tous, chiens bienvenus (tenus en laisse). Pour en savoir plus sur Kiweeto et ses actions, consultez leur site web.