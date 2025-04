Kiweeto lance son application pour aller plus loin dans la mise en relation entre les associations et les familles d'accueil

Face au nombre alarmant d’abandons et à la difficulté qu’éprouvent organisations et refuges à faire face à un tel afflux de précieuses vies animales à sauver, Kiweeto propose une excellente solution à travers une plateforme de mise en relation entre associations et familles d’accueil.

Le concept d’accueil temporaire de chiens et de chats en attente d’un nouveau départ par des particuliers bénévoles est répandu en Amérique du Nord notamment. Il l’est un peu moins sous nos cieux. Pourtant, cette alternative soulage considérablement les refuges et associations tout en aidant les animaux à se (re)plonger dans le bain de la vie de famille en vue de leur adoption. Kiweeto entend développer ledit concept en France.

Faciliter la recherche d’accueillants et sauver des vies

Sur cette plateforme, la mise en relation entre associations ayant des animaux à placer et les familles désireuses d’accueillir ces derniers est automatisée. Le service est 100% gratuit pour les 2 parties et le processus est parfaitement encadré, avec des contrats sur-mesure rédigés par des juristes.

Pour les associations, le recours à Kiweeto facilite grandement cette tâche complexe qui consiste à trouver des familles d’accueil temporaires bénévoles de confiance. D’autant plus que parmi les plus de 3000 organisations de protection animale présentes dans l’Hexagone, beaucoup fonctionnent sans refuge et ne peuvent compter que sur un nombre limité de foyers d’accueil.

Cette recherche d’accueillants concerne également les centres qui forment les futurs chiens guides et chiens d’assistance. Eux aussi ont besoin de familles aimantes disposées à héberger ces canidés appelés à accompagner des personnes en situation de handicap ou d’autonomie réduite. Au sein de ces foyers, les chiens en question intègrent les bases de la vie à la maison, de la socialisation et de l’éducation canine, parallèlement ou préalablement à l’apprentissage spécifique de leur métier.

Certes, les réseaux sociaux sont couramment employés de nos jours pour trouver des maisons temporaires, mais ils sont peu adaptés à une gestion centralisée et efficace, notamment en raison du manque de sensibilisation du grand public au concept de famille d’accueil.

Fondée à Lyon par Manon Stubbe, l’association Kiweeto s’est donné pour mission de rendre plus simple, plus accessible et mieux organisé l’accueil temporaire d’animaux, afin de changer les vies de ceux-ci et d’aider les structures en manque de bras et d’espace.



Kiweeto app / Facebook

Le nom de Manon Stubbe vous dit quelque chose ? C’est normal. Vous l’avez très certainement vue dans cet épisode du podcast « AlloPets ». Elle et Kiweeto ont également joué un rôle prépondérant dans l’heureux dénouement de l’histoire de Narcos, chien adopté après avoir risqué l’euthanasie.

Une campagne de crowdfunding pour lancer l’application

« Avec Kiweeto, nous voulons centraliser les demandes, offrir un outil de gestion clair et fiable, et surtout démocratiser le concept grâce à des campagnes de communication d’ampleur, explique sa fondatrice. Cette solution a été pensée main dans la main avec le terrain, pour le terrain ».

La plateforme Kiweeto était déjà accessible sur son site officiel. Elle le sera bientôt aussi dans une application web. C’est d’ailleurs pour donner vie à ce projet qu’une campagne de financement participatif a été lancée à la mi-avril 2025 sur HelloAsso. N’hésitez pas à apporter votre pierre à l’édifice en effectuant un don. Dès 5 euros, vous serez automatiquement inscrit(e) à une tombola et remporterez peut-être ainsi l’un des cadeaux offerts par des marques engagées.