Cette chienne au sourire légendaire serre la main de sa maîtresse avec une grande élégance (vidéo)

Vanilla a tous les codes pour vivre en société et partager des dîners avec des personnes de haute importance. Les internautes raffolent de son sourire, et plus récemment, ils ont découvert qu’elle avait sa manière bien à elle de serrer la main. Cette Vanilla est une vraie Lady.

« Elle a toujours l’air de sourire », commentaient les internautes et la propriétaire de la Border Collie. En effet, cet air enjoué ne quitte jamais le visage de la chienne, qui, avec sa truffe qui laisse apparaître un joli motif d’étoile, ne laisse pas indifférent.

@bordercollievanilla / TikTok

Une poignée de main unique en son genre

Bon nombre de chiens savent faire le « check », taper dans la main de leur propriétaire, rappelait PetHelpful. Cependant, ils ne le font pas tous avec autant d’élégance que Vanilla, cette grande dame des bonnes manières, qui semble serrer la main de sa propriétaire en toute élégance et délicatesse. Le comportement de la chienne est craquant.

@bordercollievanilla / TikTok

« La patte la plus élégante que j’aie jamais vue ! »

À l’heure actuelle, la vidéo du moment publiée sur TikTok atteint presque les 100 millions de vues. Les commentaires sont aussi très nombreux, ce que témoignent des internautes, ravis de voir une scène aussi empreinte de douceur. Ils commentent par exemple : « La patte la plus élégante que j’ai jamais vue », ou encore « La main la plus douce pour cette dame la plus distinguée ».

@bordercollievanilla / TikTok

Les comparaisons vont bon train également chez les internautes qui associent Vanilla à « une marionnette », avec son visage jovial de petite fille très bien élevée. D’autres pensent qu’elle fait partie de la noblesse et prendraient « volontiers un thé » avec elle.

La chienne semble heureuse dans cette interaction et sa motivation est très touchante, c’est aussi ce que retiennent les internautes.

Le sourire des chiens : légende ou réalité ?

Il n’est pas rare d’entendre des propriétaires dire que leur chien sourit. Si cela est parfois difficile à imaginer lorsque l’on côtoie peu les chiens, cette affirmation est plutôt vraie. L’expression des chiens, lèvres tirées, langue en avant, « se produit généralement dans des situations où ils sont détendus et heureux », soulignaient des spécialistes.

Bien souvent, nos animaux « sourient » aussi dans une logique d’imitation de nos propres gestes et expressions. En général, ce sourire apparaît dans des situations où le chien est motivé, par exemple au cours d’une partie de jeu, avant une promenade ou dans la perspective de recevoir un repas.