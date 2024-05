La police se mobilise pour retrouver cette petite chienne volée lors d'une promenade et l'arracher aux griffes de ses ravisseurs

CLEMENTINE UPDATE:



Clementine has been located safe! She is being reunited with her owner.



Thank you to all who helped look for Clementine. pic.twitter.com/Hsq8nVtBUv

