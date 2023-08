La police découvre 3 chiens cachectiques et s'accrochant désespérément à la vie chez un individu négligent (vidéo)

Un homme a été arrêté après la découverte chez lui de 3 chiens extrêmement maigres et déshydratés, alors que la canicule sévit dans la région. La survie des canidés est encore loin d’être acquise au vu de leur état de santé. Le prévenu est poursuivi pour cruauté animale.

3 chiens ont été secourus par les forces de l’ordre alors qu’ils étaient négligés à l’extrême par leur maître, rapportait FOX 35 Orlando le mercredi 16 août.

Les adjoints du shérif du comté de Volusia sont intervenus à 2 reprises le mardi 15 août dans une propriété de Deltona, en Floride (Etats-Unis). Ils agissaient après un signalement au sujet d’un chien en divagation. L’animal en question n’était pas le seul à nécessiter une prise en charge urgente.

Dans cette maison, adjoints du shérif et agents du service de contrôle animalier ont d’abord constaté la présence de 2 canidés cachectiques, dont celui qui s’était échappé. Ils n’avaient littéralement plus que la peau sur les os. Appelés Dolly et Buttercup, ils n’avaient pas été nourris « depuis 2 ou 3 jours », d’après les réponses fournies par leur propriétaire aux policiers.



Volusia Sheriff's Office / Facebook

Zachary Cain, 26 ans et père de 3 enfants, leur a également dit qu’il n’avait plus acheté de nourriture pour chien depuis 5 semaines en raison de « contraintes financières ».

L’un des adjoints du shérif est revenu avec un sac de croquettes payé de sa poche, mais cette louable initiative a été accueillie de manière hostile par la femme du prévenu qui l’a traité de « flic de m* ».



Volusia Sheriff's Office / Facebook

Privations et canicule

Un 3e chien, Joker, a été découvert par la suite dans une cage où se trouvaient des gamelles d’eau et de nourriture désespérément vides. Le tout sous une chaleur accablante, la température oscillant entre 37 et 42°C dans la région en cette période.

Les policiers ont également inspecté l’intérieur du domicile pour vérifier les conditions de vie des enfants, mais rien de préoccupant n’a été constaté à ce sujet, notamment sur le plan alimentaire.

Zachary Cain a été arrêté et incarcéré. Il est poursuivi pour cruauté animale. Les 3 chiens, eux, ont été emmenés au refuge du service local de contrôle des animaux où ils sont examinés et soignés. Leur état de santé est encore très instable, mais tout est mis en œuvre pour les sauver et les aider à remonter la pente.