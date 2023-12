Un chien passe un moment mémorable à l'école après y avoir suivi ses jeunes humains en douce

La propriétaire d’un chien appelé Sandy redoutait la réaction du personnel de l’école de ses enfants quand elle s’est rendu compte qu’il s’y était faufilé. En réalité, la visite surprise du canidé a été tout sauf désagréable pour les enseignants et les élèves. Elle a même embelli leur journée.

S’il le pouvait, Sandy suivrait ses humains absolument partout. Très attaché aux enfants de ses maîtres, c’est toujours avec une grande tristesse que ce chien extrêmement affectueux les voit quitter la maison le matin pour aller à l’école.

Le Labradoodle a toujours très envie de les accompagner, mais il ne peut évidemment pas le faire. Il passe alors la journée à attendre leur retour en s’occupant comme il le peut.



Karen Manthey

Un matin, toutefois, le facétieux quadrupède a décidé de suivre les enfants jusqu’à leur établissement scolaire, relate Just Something. Profitant de l’agitation matinale et du fait que tout le monde était très occupé, il a marché sur leurs pas sans que personne ne s’en rende compte.

Il est arrivé à l’école, où le personnel, amusé par cette visite surprise, l’a emmené au bureau du proviseur. Ils ont ensuite tenté d’appeler sa propriétaire Karen Manthey afin qu’elle le ramène à la maison, mais son téléphone était éteint à ce moment-là.

Peu après, une voisine des Manthey est passée devant l’école et a reconnu un visage familier surgissant d’entre les lames du store du bureau du directeur. Elle a éclaté de rire en voyant Sandy dans cette posture et n’a pas manqué d’immortaliser la scène en photo.



Karen Manthey

Une scène que personne n’oubliera de sitôt

Elle a envoyé un message à Karen Manthey accompagné de l’hilarant cliché, mais celle-ci était encore injoignable.

A lire aussi : Les bénévoles ont le cœur brisé en voyant la dernière chienne du refuge jouer seule dans la cour

L’école a demandé à l’aînée de ses enfants, Lainey, de raccompagner le Labradoodle chez eux. Karen Manthey a ensuite rallumé son téléphone et a ainsi pris connaissance de la matinée rocambolesque que Sandy venait de vivre.

Elle s’est aussitôt rendue à l’école pour s’excuser auprès du personnel, mais ce dernier était tout sauf en colère, bien au contraire. Enseignants et employés lui ont même demandé de leur envoyer la fameuse photo de Sandy.