La photo montrant une chienne errante enveloppant son chiot pour le protéger du froid suscite un élan d'émotion et de solidarité qui les sauve

D'une scène déchirante immortalisée en photo est née une formidable chaîne de solidarité, qui a déjà permis au chiot de trouver sa famille pour la vie auprès de son foyer d’accueil. Sa mère attend désormais à son tour d’être adoptée, tout en reprenant confiance et en s’épanouissant dans son foyer temporaire.

Alors qu'une vague de froid sans précédent s'abattait sur le Texas (Etats-Unis), une bénévole locale du nom de Zuly Ventura Vasquez arpentait les rues de Houston en quête d'animaux à secourir. C'est ainsi qu'elle est tombée sur une scène poignante ; une chienne errante extrêmement maigre était enroulée autour de son chiot pour lui apporter un peu de chaleur.



Up Pup and Away

Sachant pertinemment que leurs chances de survie étaient minces, Zuly Ventura Vasquez est venue en aide au duo canin et contacté le refuge Houston K-911 Rescue, qui les a pris en charge dans la foulée.

Le chiot et sa mère ont reçu des noms inspirés de la saga Star Wars : Luke pour le premier, Leia pour son admirable maman.

La photo montrant Leia protégeant son petit du froid a été partagée sur les réseaux sociaux et est vite devenue virale, suscitant un élan d'émotion et de solidarité. L'équipe de Up Pup and Away, une association basée au Colorado, a été touchée par cette histoire. Elle a proposé de s'occuper d'eux et de leur chercher des adoptants.



Up Pup and Away

« Elle était timide, mais incroyablement douce »

Traités contre la dirofilariose (maladie du ver du cœur), Leia et Luke ont fait le voyage jusqu'à Denver (Colorado) et ont été confiés à des familles d'accueil. Celle du chiot a fini par succomber à la tentation du « foster fail » ; elle a décidé de l'adopter.



Up Pup and Away

Leia, elle, a appris à se détendre et à surmonter ses traumatismes auprès de sa mère d'accueil Tory Shulman. « En voyant la photo, j’ai su que j’allais accueillir Leia, explique cette dernière à The Dodo . Elle était timide, mais incroyablement douce. »

La chienne a ensuite été transférée à un autre foyer temporaire et s'est rapidement adaptée à son nouvel environnement. Elle s'entend même très bien avec l'autre chien de la famille, âgé de 8 ans.

Leia attend désormais qu'on lui trouve un adoptant. « Je lui rends souvent visite, et nous faisons de longues randonnées avec sa nouvelle famille d’accueil et son chien, indique Tory Shulman. Elle est tellement reconnaissante d’avoir un foyer chaleureux. »



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L’info Woopets : pourquoi certains chiens sauvés développent-ils une grande dépendance affective ?

Chez des chiens comme Leia, ayant connu l’errance, le froid et l’insécurité, la proximité humaine peut rapidement devenir une véritable source de réconfort. Après une période de survie où chaque ressource (chaleur, nourriture, protection…) était incertaine, l’humain est souvent perçu comme un point d’ancrage essentiel.

Cette reconstruction émotionnelle peut toutefois s’accompagner d’une forme de dépendance affective. Leia, comme de nombreux canidés sauvés dans des conditions similaires, peut ainsi chercher en permanence la présence de sa famille d’accueil ou des repères humains, par peur de revivre une situation d’abandon ou de danger.

Avec le temps et un environnement stable, ce comportement tend généralement à s’apaiser. La régularité des interactions, la patience et la mise en place de séparations progressives permettent au chien de gagner en autonomie émotionnelle, tout en conservant un lien de confiance sain avec l’humain.