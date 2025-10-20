Un ancien chien errant a désormais son propre badge dans la station service où il a été retrouvé

Il y a quelques années, Thirapong Lappholtaweying, le propriétaire d’une station essence, a trouvé un chien errant dans les rues thaïlandaises. Soucieux et bienveillant, il a décidé de lui offrir un toit, mais aussi un travail ! Depuis, la boule de poils a pris son rôle d’employé très à cœur. Elle a même son propre badge sur lequel sont inscrits son nom et sa fonction.

Avec son joli minois et son badge, Namtan a touché des milliers de personnes en plein cœur sur les réseaux sociaux. Le toutou au pelage doré est passé de chien errant à star d’internet après que les internautes ont découvert son histoire. Bien sûr, la boule de poils est restée humble, car elle n’a pas conscience de son succès, mais son récit reste tout bonnement unique !

Thirapong Lappholtaweying est propriétaire d’une station essence dans la province de Pathum Thani (Thaïlande). Un jour, il a croisé le chemin de Namtan qui errait dans la rue. Cette rencontre l’a profondément bouleversé : « J'étais désolé pour lui », confiait l’homme dans un témoignage rapporté par Khaosod English .

Khaosod English / Youtube

Le collègue idéal

Thirapong a recueilli le quadrupède et a décidé de l’emmener à la station-service quand il allait travailler. Il a constaté qu’il était très sociable, alors il a continué à le prendre avec lui. Parallèlement, Namtan était protecteur, ce qui était un atout pour éloigner les personnes mal intentionnées qui venaient sur place : « Il s'est avéré être naturellement amical et aimait aborder les gens, alors nous l'avons intégré à notre unité de patrouille pour nous aider à surveiller les clients », témoignait son propriétaire.

Très impliqué dans son travail, Namtan a déjà fait fuir des personnes qui commettaient des incivilités sur les lieux. Mais le toutou ne fait pas que sortir les crocs, car lorsque les clients sont gentils avec lui, il est très amical en retour.

Pour Thirapong comme pour Phanom Chai Kamtha, le responsable de la station, le canidé est devenu un employé à part entière de la station. Et quoi de mieux pour officialiser cela que de lui fabriquer son propre badge ! En effet, Namtan dispose d’une insigne renseignant son nom, son poste d’« agent de patrouille » et le nom de l’établissement. Cette carte valorise son travail, mais sert aussi de médaillon d’identification s’il venait à s’égarer.

Khaosod English / Youtube

Et puisque tout travail mérite salaire, Phanom Chai a assuré que la boule de poils était payée chaque jour avec de bons repas. Namtan semble apprécier cette contrepartie, puisqu’il revient prendre son poste quotidiennement !