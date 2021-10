La nouvelle vie offerte à des chiens sauvés du commerce de la viande

Ils ont été sauvés des élevages et abattoirs sud-coréens. Parmi les 170 chiens élevés pour leur viande et sauvés par une association, plusieurs sont arrivés aux Etats-Unis et ont pu se retrouver récemment en compagnie de leurs nouvelles familles respectives.

Ils s’appellent Ham, Mochi, Sadie et Flenderson. Ces 4 chiens avaient échappé au pire en Extrême-Orient et profitent désormais de leur nouvelle vie en Pennsylvanie, raconte le York Daily Record.

Le premier, Ham, s’appelait Daniel avant son adoption à la SPCA du comté d’York peu avant Noël 2020 par Meghan Kahler et Steven Halstead. Ce Tosa est aussi imposant, avec ses 45 kg, que maladroit et discret. Quelques mois plus tôt, il faisait partie des 170 chiens sauvés d’un élevage situé dans le village sud-coréen de Haemi. L’association Humane Society International avait réussi à obtenir la fermeture du site, où on élevait spécifiquement les canidés pour alimenter le marché de la viande de chien.

Autorités et associations sud-coréennes continuent de lutter contre le marché de la viande canine

La consommation de cette dernière est de plus en plus marginale en Corée du Sud, mais elle reste une « tradition » bien ancrée dans certaines régions rurales du pays. Notamment à l’occasion des 3 jours de « Bok Nal », qui ont lieu en juillet et en août.

Face aux pressions locales et internationales, les autorités luttent contre ce phénomène et font fermer des élevages et abattoirs tels que celui où Ham et ses congénères étaient détenus. Ils l’étaient d’ailleurs dans des conditions horribles, entassés dans des cages, sans soins ni interactions.

Un enfer qu’avait également connu Mochi, une femelle Tosa adoptée par Natasha Lewis-Oliver et son mari Eric Oliver. Le couple vivait à Baltimore dans le Maryland auparavant et avait l’habitude de faire office de famille d’accueil pour les chiens des refuges. Il avait toutefois décidé d’observer une pause après avoir emménagé dans le comté d’York, en Pennsylvanie, il y a 8 ans. Puis Natasha et Eric ont souhaité adopter un chien et ont appris l’histoire de Mochi, qui attendait sa chance au refuge de la SPCA. Ils en sont littéralement tombés amoureux et en sont devenus les propriétaires le 6 décembre 2020.

Extrêmement timide et réservée, la chienne continue d’apprendre à faire confiance aux humains et à surmonter ses craintes. Suivant les conseils d’un comportementaliste de la SPCA, ils lui ont installé une cage et l’ont confortablement aménagée, en veillant à laisser la porte constamment ouverte, pour qu’elle se sente rassurée. Les espaces ouverts lui font, en effet, encore peur.

Un Labrador si traumatisé qu’il avait peur de l’eau

Une autre Pennsylvanienne est l’heureuse maîtresse de l’un des chiens sauvés en Corée et amenés à la SPCA d’York. Il s’agit de Shirley Lewis, une retraitée qui vit près de Wrightsville. C’est sa fille Jami Smeal qui lui avait suggéré de leur rendre visite au refuge pour trouver son futur compagnon, après le décès de sa chienne Sadie. C’est ainsi que Shirley Lewis a rencontré Angel, un Labrador-Retriever.

A l’époque, ce dernier était terrifié par bon nombre de choses, y compris l’eau, alors que les chiens de sa race l’apprécient. Peu à peu, il a réussi à vaincre ses phobies et son anxiété grâce à sa nouvelle maîtresse. Désormais, il se jette joyeusement dans la rivière au bord de laquelle ils font leurs promenades quotidiennes.

Les retrouvailles

Quant à Flenderson, sa photo postée à Noël avait attiré l’attention de Kristen et Shannon Sweeney. Le couple y découvrait un chien au regard à la fois triste et doux. Après l’avoir rencontré au refuge de la SPCA d’York, ils ont eu la confirmation qu’il leur était destiné. Flenderson est vite devenu le meilleur ami de Howdy, leur autre compagnon à 4 pattes ; un croisé Labrador / Chesapeake Bay Retriever qu’ils avaient adopté dans un refuge pratiquant l’euthanasie.

Ces 4 chiens sauvés des abattoirs sud-coréens ont récemment eu droit à d’émouvantes retrouvailles au parc John C. Rudy. Leurs propriétaires ont profité de l’occasion pour discuter et partager leurs sentiments vis-à-vis de leurs histoires respectives.

« J'aimerais qu'ils puissent parler afin que nous sachions ce qu'ils ont vécu. La bonne chose est que nous savons qu'ils n'auront plus jamais à revivre ça », a confié Jami Smeal lors de cette belle rencontre.

