La nouvelle vie de Ficelle, chienne sauvée de justesse après avoir droguée et poignardée par sa maîtresse

Rescapée d’un drame inimaginable, Ficelle revient de loin. Cette chienne au passé douloureux incarne aujourd’hui l’espoir et la résilience. 2 ans et demi après avoir frôlé le pire, elle s’épanouit dans une nouvelle vie, pleine d’amour et de sérénité.

Le 2 mars 2023, Ficelle était prise en charge en urgence par l’association Action Protection Animale (APA). Nous vous en parlions dans un précédent article.

Cette femelle Border Collie séniore avait été droguée et poignardée par sa maîtresse. Prise d’une crise psychotique, cette dernière était même allée jusqu’à tenter de la rendre aveugle en appuyant une cuillère sur ses yeux, avant de demander à un vétérinaire intervenant à domicile de la faire euthanasier, car “des voix lui disaient de la tuer”.



Action Protection Animale

Prévenus, les pompiers et la police s’étaient rendus sur les lieux pour mettre fin au supplice de la chienne, qui était en proie à des convulsions et souffrait le martyre au moment de sa découverte.

Grâce aux soins reçus en clinique vétérinaire, la victime avait été sauvée in extremis. “Ficelle devrait s’en sortir. C’est un soulagement”, annonçait alors Action Protection Animale à Woopets. L’association s’était vu confier la garde de la chienne sur réquisition judiciaire. Elle avait ensuite été placée en famille d’accueil.

Par ailleurs, APA avait déposé plainte et précisé que sa propriétaire d’alors avait été “internée d’office en psychiatrie”.



Action Protection Animale

Entourée d’amour et en pleine forme

Le 7 septembre 2025, Action Protection Animale a donné des nouvelles réjouissantes de Ficelle sur son site .

“Grâce à une mobilisation sans relâche, plusieurs semaines d’hospitalisation et de soins attentifs, Ficelle a survécu”, y apprend-on, en effet. Ce n’est pas tout, puisque la chienne a non seulement surmonté ses terribles traumatismes, mais elle a, en plus, été adoptée après son séjour en famille d’accueil.

Elle mène désormais la vie qu’elle mérite, heureuse et en bonne santé au sein d’un foyer chaleureux. “Aujourd’hui, Ficelle vient de fêter ses 15 ans, entourée d’amour, poursuit APA. Elle est en pleine forme.”

Action Protection Animale

L’association a, au passage, adressé ses remerciements aux donateurs, adhérents, bénévoles, partenaires, adoptants et familles d’accueil sans qui ce genre d’heureux dénouement serait impossible.