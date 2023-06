La merveilleuse amitié entre une étudiante en fauteuil roulant et son chien d'assistance récompensée par un double diplôme

Grâce aux chiens d’assistance, les personnes en perte d’autonomie voient leurs horizons s’élargir et bien des possibilités s’ouvrir à eux. C’est ce qu’illustre l’histoire de Grace Mariani et de son compagnon à 4 pattes Justin, rapportée par le Daily Mail.

Récemment, la jeune femme a vécu l’aboutissement de ses longues journées et nuits passées à étudier. Un parcours durant lequel Justin a été à ses côtés et l’a soutenue, tout en remplissant à merveille son rôle de chien d’assistance.



Formé par l’association Canine Companions, ce croisé Golden / Labrador Retriever a effectivement appris à aider sa maîtresse dans les gestes simples du quotidien.

Le grand jour est donc arrivé, celui de la cérémonie de la remise des diplômes. Sur son fauteuil roulant, Grace Mariani, qui habite Mahwah dans l’Etat du New Jersey (Etats-Unis), était évidemment parée de la tenue de circonstance. La toge et le mortier en l’occurrence. Justin était évidemment au rendez-vous, et c’est ensemble qu’ils se sont avancés vers le président de l’université Seton Hall.

Ce dernier n’a pas seulement présenté à l’étudiante son diplôme ; il en a fait de même pour le chien, qui a ainsi reçu sa propre distinction pour avoir participé à la brillante réussite de son amie.

Grace Mariani envisage à présent de devenir enseignante dans une école élémentaire, comme elle l’avait toujours souhaité.

Un diplôme plus que mérité pour Justin

La scène a été filmée et la vidéo partagée sur la page Facebook de l’université en question. « Dr Joseph E. Nyre, président de Seton Hall, remet à Justin, chien d’assistance de Grace Mariani, de Mahwah (New Jersey), son diplôme pour avoir assisté à tous les cours de Grace », peut-on y lire.

Le chien a reniflé son diplôme, puis l’a pris en bouche en remuant la queue, sous les acclamations de l’assistance et accompagné du plus radieux des sourires, celui de Grace Mariani.

Ces deux-là ont accompli de merveilleuses choses ensemble et comptent bien continuer de le faire.