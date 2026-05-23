La médecine confirme la capacité des chiens à détecter le cancer de la prostate

Vous pensez connaître les incroyables capacités de votre chien ? Elles vont peut-être encore plus loin que vous l’imaginez. Une équipe de chercheurs italiens a montré que certains chiens sont capables de détecter le cancer de la prostate avec une précision impressionnante, en identifiant simplement des biomarqueurs présents dans les urines. Décryptage de cette étonnante étude.

Le cancer de la prostate est l’un des cancers les plus fréquents chez les hommes et représente une cause majeure de mortalité dans les pays développés. Aujourd’hui, son dépistage repose sur plusieurs examens complémentaires, comme le toucher rectal, le dosage du PSA dans le sang, l’IRM ou encore les biopsies. Mais le test PSA, bien qu’utilisé à grande échelle, n’est pas toujours suffisamment précis, ce qui pousse les chercheurs à développer de nouvelles méthodes de diagnostic plus fiables.

Parmi les pistes les plus étonnantes figure le dépistage olfactif par les chiens spécialement entraînés, un domaine exploré par l’odorologie clinique. Grâce à leur odorat extrêmement développé, ces toutous seraient en effet capables de détecter dans des échantillons d’urine des composés organiques volatils spécifiques du cancer de la prostate. Une récente étude menée par des chercheurs italiens a ainsi montré qu’un entraînement rigoureux permettait à ces chiens d’atteindre une très grande précision diagnostique.

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Une précision étonnante

Pour cela, l’équipe de chercheurs menée par le Dr Gianluigi Taverna a mené une expérience en double aveugle à partir d’échantillons d’urine standardisés. Deux chiennes Bergers Allemands de 3 ans, Zoe et Liu, auparavant entraînées à la détection d’explosifs, ont suivi pendant 5 mois une formation spécifique afin de reconnaître les composés organiques volatils associés au cancer de la prostate. Les tests ont ensuite porté sur les urines de 902 participants, dont 362 hommes atteints d’un cancer de la prostate à différents stades et 540 personnes saines ou souffrant d’autres maladies.

Les résultats, publiés dans le Journal of Urology*, sont particulièrement impressionnants : les chiennes ont atteint un taux de réussite pouvant aller jusqu’à 98 %, avec très peu d’erreurs (seulement 16 faux positifs et 4 faux négatifs). L’une des testeuses à 4 pattes a même identifié correctement 100 % des échantillons positifs !

Comment les chiens repèrent les molécules du cancer

Cette méthode de dépistage canin repose sur une idée simple : lorsqu’une tumeur se développe, elle modifie le métabolisme de l’organisme et entraîne la production de composés organiques volatils (COV) spécifiques, éliminés notamment dans les urines. Or, grâce à leurs quelque 200 millions de cellules olfactives — soit environ 40 fois plus que l’être humain — les chiens sont capables de détecter des traces infimes de ces molécules. Après plusieurs mois d’entraînement rigoureux, des chiens renifleurs peuvent ainsi apprendre à reconnaître une véritable « signature chimique » associée au cancer de la prostate.

Si les résultats obtenus dans cette étude italienne sont particulièrement frappants, les chercheurs rappellent toutefois qu’il s’agit avant tout d’une preuve de concept et non d’un outil de diagnostic prêt à être utilisé à l’hôpital. Les performances peuvent varier selon les chiens, les conditions d’entraînement ou les protocoles utilisés.

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Dans tous les cas, ces travaux montrent que l’odorat canin pourrait, à l’avenir, devenir un outil complémentaire prometteur pour le dépistage du cancer de la prostate, même si des études supplémentaires restent nécessaires avant une utilisation à grande échelle.