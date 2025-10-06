La lumière de son garage s'allume, elle y découvre sa chienne déposée sans un bruit quelques heures après sa mystérieuse disparition

Quand la propriétaire de Bella a constaté l’absence de cette chienne alors qu’elle ne l’avait laissée sortir dans le jardin que brièvement, l’angoisse s’est rapidement emparée d’elle. Très vite, la mobilisation s’est organisée pour retrouver l’animal, jusqu’à ce qu’un heureux dénouement vienne apaiser les cœurs.

Les retrouvailles ont été aussi soudaines et inattendues que la disparition de Bella. Cette chienne a été rendue à sa maîtresse quelques heures après s’être volatilisée alors qu’elle était chez elle, rapportait WNYT . Tout porte à croire qu’elle a été volée et que son identification, ainsi que les appels à témoins relayés massivement, ont dissuadé son ravisseur de la garder.

Le matin du dimanche 5 octobre, Starr Reilly, habitant Saratoga Springs dans l’Etat de New York, lançait un appel désespéré sur son compte Facebook. Son amie 4 pattes de race Bouledogue Français et au pelage blanc crème venait de disparaître alors qu’elle était censée jouer dans le jardin de derrière. Ce dernier est pourtant clôturé et sécurisé, insistait la propriétaire de la chienne dans son post.



Starr Reilly / Facebook

"Je suis dévastée"

“Nous pensons que quelqu’un l’a volée”, poursuivait Starr Reilly, dont la maison se trouve dans le quartier de Geyser Crest.

Elle ajoutait avoir aperçu 2 véhicules suspects : “une camionnette blanche” et “une berline noire à 4 portes”. Bella est identifiée par puce électronique et porte une médaille accrochée au collier, où figurent son nom et le numéro de téléphone.



Starr Reilly / Facebook

“Je suis dévastée, confiait-il dans sa publication. Faites attention à vos chiens”.

“Retrouvée saine et sauve”

Starr Reilly en a informé la police locale (Saratoga Springs Police Department), qui a émis un appel à témoin sur les réseaux sociaux. Un message qu’elle a mis à jour en partageant une bonne nouvelle : “Retrouvée saine et sauve !”

Bella est, en effet, de retour auprès de sa propriétaire, qui a indiqué avoir vu la lumière de son garage - équipé d’un détecteur de mouvement - allumée. En sortant voir, elle a été agréablement surprise de constater que Bella était là. On venait de la déposer discrètement.

Ce récit montre à quel point on doit rester attentif et souligne l’importance de l’identification pour assurer la sécurité de son animal de compagnie.

Starr Reilly / Facebook