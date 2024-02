La reconstruction réconfortante d’un chien trouvé attaché et blessé dans un égout

Les membres de l’Arizona Humane Society, refuge américain situé à Phoenix (États-Unis), sont intervenus d’urgence pour sauver un chien de type Berger Allemand pris au piège dans un égout. 3 heures ont été nécessaires pour le sortir de là, mais les sauveteurs ont fait preuve d’une grande détermination. Grâce à leur réactivé, l’animal profite d’une nouvelle vie en compagnie d’une famille aimante.

L’organisme de sauvetage a reçu un appel mentionnant la présence d’un chien dans une canalisation souterraine, précisait Yahoo entertainment. Inquiets pour l’animal, les bienfaiteurs se sont précipités sur les lieux et ont constaté à quel point la situation était dramatique.

Le canidé était piégé

Il se trouvait à plus de 9 mètres de la surface et ne pouvait pas bouger. Le personnel a organisé son sauvetage, appelant du renfort pour être soutenu. Au total, 3 camions ont été envoyés sur les lieux, comprenant des bénévoles et du matériel supplémentaires. Des spécialistes ont atteint le chien dans les égouts, et ont compris pourquoi il ne pouvait pas se mouvoir.

D’une part, son collier et sa laisse s’étaient gravement emmêlés autour de lui et s’étaient resserrés sur ses pattes arrière. D’autre part, l’un de ses membres était sévèrement infecté, ce qui rendait tout mouvement très douloureux. Grâce à l’expertise des bons Samaritains, il a pu revoir la lumière du jour 3 heures plus tard.

Le temps est à la réhabilitation

Emmené dans une clinique d’urgence après son accident, il souffrait de plusieurs blessures et de sous nutrition. Il a reçu des liquides intraveineux et plusieurs traitements pour reprendre des forces. Malheureusement, sa patte infectée n’a pas pu être guérie et a dû être amputée. Malgré cela, la boule de poils nommée Bunny s’est relevée de cette épreuve.

L’Arizona Humane Society a déclaré : « Bunny est maintenant heureux, en bonne santé et prospère sur 3 pattes ». Une autre excellente nouvelle, mais pas des moindres, le chien a trouvé sa famille pour la vie, avec laquelle il pourra tirer un trait définitif sur toutes les épreuves qu’il a endurées.

