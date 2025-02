Sauvés d’une maison où ils vivaient entassés et négligés, un chien et 25 chats s’apprêtent à tourner la page (vidéo)

Eileen Drever, employée au sein de la SPCA de Colombie-Britannique, n’a jamais été confrontée auparavant à un tel sauvetage. Par chance, c’est le propriétaire des animaux lui-même qui a signalé la situation de ses animaux. Désormais, les 25 félins et le chien sont entrés dans un processus de soins, afin, un jour prochain, de leur ouvrir les portes d’un plus bel avenir.

En arrivant sur les lieux, à Terrace, Eileen Drever et ses collègues de la SPCA de Colombie Britannique (Canada), ont été marqués par l’odeur forte et saisissante. Dans cette maison, les félins et le canidé vivaient parmi les déchets, leur urine et leurs excréments, racontait la BCSPCA.

« Il a reconnu qu’il ne pouvait pas donner aux animaux ce dont ils avaient besoin »

Le propriétaire est entré en contact avec le refuge car il avait conscience de la situation qu’il infligeait à ses animaux. Les bénévoles lui sont évidemment venus en aide. L’entrée dans la propriété a été marquée par un certain choc. La responsable de la SPCA témoignait : « De nombreux chatons étaient visiblement en sous-poids et l’un des chats avait une blessure non traitée à la patte arrière. Le chien avait du mal à se déplacer à causes des nombreux tapis et a été retrouvé sur un matelas dans le salon. Nous sommes reconnaissants que le propriétaire nous ait demandé de l’aide ».

« Il ne pouvait pas voir à cause des nœuds autour de ses yeux »

Tous les animaux ont été transférés vers une clinique vétérinaire. Le chien, un croisé Caniche et Labrador, a demandé beaucoup d’attention. Sa fourrure « était recouverte d’urine et excréments ». Eileen Drever confiait ne jamais avoir rencontré un tel cas : « Il ne pouvait pas voir à cause des nœuds autour de ses yeux, et autour de sa bouche ils étaient si présents qu’il ne pouvait pas la fermer complètement ». Il en était de même pour ses ongles, qui ont causé une déformation de ses pattes.

Évidemment, le comportement du chien s’en est ressenti : « Il était si effrayé, tremblant, haletant. Il ne voulait pas que quelqu’un le touche », confiait Eileen Drever.

« Ils ont fait preuve d’un grand courage »

Les chats étaient également dans un état préoccupant, avec un pelage emmêlé et abîmé par l’urine et les excréments. Tout comme le chien, ils ont fini par accepter les soins qui leur étaient prodigués. Au total, « Il aura fallu 6 heures et 3 personnes pour mener à bien » le démêlage de tous les animaux sauvés.

Devant encore rester à la clinique pour des soins, les chats et le chien devraient ensuite prendre la route de familles d’accueil, puis de familles adoptantes, ce qui marquera sans doute un grand soulagement.