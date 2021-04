La fille d’un policier décédé récemment honore sa mémoire en sponsorisant l'adoption d'un chien « non-adoptable »

Pour honorer la mémoire de son père policier qui avait récemment perdu la vie, une fillette de 7 ans a aidé un chien à trouver une famille. Le Pitbull avait connu plusieurs adoptions avortées et autant de déceptions.

Une famille de Toledo, dans l’Etat de l’Ohio, a été secouée par un terrible drame le 16 janvier dernier. L’officier de police Brandon Stalker est décédé en service, laissant une fille de 7 ans, appelée Kennah. L’homme était un grand amoureux des animaux. Il avait un Berger Allemand et un chat, en plus d’en avoir sauvé plusieurs durant sa carrière.

Quelques jours plus tard, Kennah était avec sa grand-mère, Angel Miller, quand elle lui a demandé d’adopter un chien. La dame lui a répondu qu’elle ne pouvait pas le faire, car elle en avait déjà 3, mais lui a proposé autre chose à place. Elle a suggéré à la fillette de sponsoriser l’adoption d’un chien dans un refuge. Autrement dit, payer les 100 dollars de frais pour que l’adoptant de l’animal puisse le faire gratuitement. Et ainsi donner plus de chances au canidé de trouver un foyer aimant.

L’idée a plu à Kennah. Elle et sa grand-mère ont contacté le refuge local, celui du comté de Lucas, et on leur a présenté une liste de chiens qui attendaient d’être adoptés. La petite fille a choisi Monte Cristo, un Pitbull particulièrement malchanceux.

Le chien en question était arrivé au refuge en juin 2020. Il avait été adopté en août, mais ramené 2 mois plus tard. 3 autres familles l’avaient ensuite accueilli pour une période d’essai, mais à chaque fois, le courant ne passait pas et Monte Cristo retournait à la structure d’accueil, raconte The Blade.

Les photos de Kennah et Monte Cristo devenues virales

Le mois dernier, Kennah a pu le rencontrer. Ils ont passé un joyeux moment ensemble, entre promenade et jeux dans la neige. De belles photos ont été postées sur la page Facebook du refuge et partagées en masse. Elles ont été vues par Missie Jarrett, une éducatrice expérimentée qui a été d’autant plus touchée par cette histoire que son fils est dans la police de Toledo. Comme l’était le défunt papa de Kennah.

Missie Jarrett a décidé de rééduquer gratuitement Monte Cristo pour l’aider à trouver une famille. Ses efforts, ceux de la fillette et de l’équipe du refuge ont fini par porter leurs fruits.

Le 3 février, un couple a rendu visite au chien et l’a adopté le jour-même. Monte Cristo, qui s’appelle désormais Zeke, a découvert sa nouvelle maison et son nouvel ami, un Boston Terrier.