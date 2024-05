La famille d'un garçon de 4 ans, ayant pris la fuite au beau milieu d'une forêt, place son dernier espoir en un chien policier et les drones lancés sur ses traces.

Quand une personne disparaît dans la nature, chaque minute compte à cause des multiples dangers qui la guettent. A plus forte raison lorsqu’il s’agit d’un enfant et qu’il est perdu au beau milieu d’une forêt. Dans les situations de ce type, l’atout numéro un des secours et des forces de l’ordre reste le chien. L’exploit salvateur de Reba en est une nouvelle illustration.