La famille d'un chien volé en plein jour reçoit l'appel inattendu d'une femme habitant 10 km plus loin

Un chien appelé Cosmo et sa famille ont connu 10 jours d’extrême angoisse après l’enlèvement de l’animal lors de sa promenade. Les maîtres du canidé restaient sans nouvelles de ce dernier jusqu’à l’appel surprise d’une dame vigilante.

C’est le soulagement pour Cosmo et ses humains. Ce chien sénior avait été volé alors qu’il était en promenade en compagnie du fils de sa propriétaire et était ensuite resté introuvable pendant une semaine et demie, rapportait Western Mass News.

Le petit Marcelino était sous le choc après cet enlèvement brutal. Ce garçon de 9 ans s’était littéralement fait arracher Cosmo des mains par une femme, dans un parc de Springield dans le Massachussetts (Etats-Unis) et en plein jour. La ravisseuse avait ensuite emmené le croisé Terrier de 10 ans dans sa voiture où l’attendaient un jeune homme et un bébé, pour quitter les lieux à toute vitesse.



Felicia Berard / Facebook

Felicia Berard, la mère de Marcelino et maîtresse de Cosmo, avait lancé l’alerte sur les réseaux sociaux. Elle était d’autant plus désespérée que son chien est malade, présentant un souffle cardiaque et boitant d’une patte.



Felicia Berard / Facebook

Les recherches menées sur le terrain et auprès de la communauté virtuelle n’ont rien donné pendant 10 jours. Puis une dame, prénommée Donna et habitant Wilbraham à 10 km de là, a appelé Felicia Berard. « Je pense avoir retrouvé votre chien », lui a-t-elle dit. Elle l’avait reconnu sur une affiche où Cosmo était proposé à l’adoption.

« C'était un moment vraiment émouvant »

La mère de famille s’est empressée de se rendre sur place pour retrouver son ami à 4 pattes et le ramener à la maison. Marcelino était aux anges en voyant son compère de retour à la maison après cette terrible épreuve. « J'étais excité, raconte l’enfant. Nous avons récupéré Cosmo ! »

Felicia Berard / Facebook

« C'était un moment vraiment émouvant, confie, quant à elle, sa maman. Le voir courir vers nous et faire des cercles, venir vers chacun de nous, être si joyeux ».

L’enquêteur en charge de l’affaire n’est pas encore parvenu à identifier les suspects. Malgré tout, Felicia Berard dit s’estimer chanceuse d’avoir pu ramener Cosmo auprès des siens. Elle doit l’emmener chez le vétérinaire pour un examen complet.

En attendant, le chien se repose et renoue avec ses vieilles habitudes à la maison.