La famille d'un chien retient son souffle pendant qu'il subit une opération rare après un voyage de 4000 kilomètres

George, un chien sénior, souffrait d’une pathologie cardiaque à cause de laquelle il n’avait plus que quelques mois à vivre. La seule solution pour le sauver était d’effectuer une intervention chirurgicale à cœur ouvert, extrêmement complexe et inédite aux Etats-Unis. L’animal et sa famille ont traversé tout le pays et un spécialiste a été amené du Japon pour l’opération.