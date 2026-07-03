La conductrice ayant traîné sa chienne sur la route plaide l'acte involontaire et aurait été prise d'un malaise au volant

Ayant assisté à ce qu’elle prenait pour un acte de cruauté dont la victime était une chienne, Pamela Butts avait dénoncé cet acte sur les réseaux sociaux et fait part de son intention d’adopter l’animal grièvement blessé. Toutefois, la maîtresse et conductrice accusée de l’avoir traîné sur la route ne l’aurait pas fait de manière délibérée, ayant vraisemblablement perdu connaissance à ce moment-là.

A Nashville dans le Tennessee (Etats-Unis), une habitante du nom de Pamela Butts avait été témoin d’une scène choquante le mardi 30 juin. Alors qu’elle était au volant de sa voiture, elle voyait une autre automobiliste traînant sa chienne derrière son véhicule. L’animal était attaché à ce dernier par une longue laisse qui sortait de l’une des vitres arrière. Il rebondissait sur le bitume et tentait désespérément de se relever, avant de trébucher à nouveau.

Pamela Butts avait brièvement poursuivi la voiture en question avant de s’arrêter, suivant les consignes des forces de l’ordre. La conductrice avait grillé un feu rouge, failli percuter quelqu’un et avait fait une sortie de route. La laisse s’était finalement rompue, libérant la chienne.

Celle-ci était dans un état préoccupant, souffrant de lacérations et d’ecchymoses notamment au museau, à la tête, aux pattes et sur le flanc. Pamela Butts était restée à ses côtés pour la sécuriser et lui donner à boire jusqu’à l’arrivée des secours. Elle se disait prête à l’adopter.



Pamela Butts / Facebook

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Un malaise de la maîtresse à l’origine des souffrances de la chienne ?

Le jeudi 2 juillet, de nouveaux éléments ont été révélés par la police de Nashville (Metropolitan Nashville Police Department), qui a ouvert une enquête. Les agissements de la conductrice auraient été involontaires et le fruit d’un malaise survenu pendant le trajet, rapportait WSMV .

Entendue par les policiers, elle a affirmé que sa chienne aurait sauté par la fenêtre de la voiture et qu’elle était toujours attachée par sa laisse car elle venait de l’emmener au parc. La maîtresse, sujette à des problèmes de santé, aurait perdu connaissance pendant qu’elle conduisait. Elle a assuré ne pas se souvenir de ce qui s’était produit par la suite.

Pamela Butts accorde le bénéfice du doute à la conductrice

Pour le moment, elle ne fait pas l’objet de poursuites. Les enquêteurs attendent de faire toute la lumière sur l’incident.