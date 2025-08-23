La cécité n'empêche pas ce chien de croquer la vie à pleines dents ni de se faire des tonnes d'amis au parc (vidéo)

Malgré un départ difficile dans la vie, certains animaux font preuve d’une résilience qui force l’admiration. C’est le cas de Daredevil, un Golden Retriever aveugle, dont le quotidien est fait de bonheur et d’amour. Grâce au soutien de sa famille et à une amitié inattendue, ce chien pas comme les autres inspire aujourd’hui des milliers d’internautes à travers le monde. Ces derniers ont récemment pu voir à quel point il lui était facile de trouver des compagnons de jeu au parc malgré son handicap. Nous vous avions déjà parlé de Daredevil , ce chien Golden Retriever né aveugle et qui risquait d’être euthanasié à cause de son handicap. Les éleveurs chez lesquels il avait vu le jour avaient, en effet, sollicité un vétérinaire dans ce but. Fort heureusement, leur souhait n’avait pas été exaucé.

Mieux encore, Daredevil avait été adopté par une famille aimante, habitant Adélaïde en Australie. Depuis, il mène une vie heureuse dans ce foyer chaleureux, qui comprend des chats avec lesquels il s’entend d’ailleurs à merveille. Une amitié particulière a même vu le jour avec l’un d’eux, borgne et répondant au nom de Dangermouse.



@daredevilandfriends / TikTok

Avec l’aide de ses humains et de ses compagnons félins, le chien a trouvé la force de surmonter son handicap et de s’épanouir. Un bonheur dont on peut se rendre compte en découvrant les nombreuses vidéos postées sur le compte TikTok qui lui est consacré, baptisé “@daredevilandfriends”.

Les internautes séduits par sa “joie pure”

Dans l’une de ces séquences, mise en ligne le 3 août 2025 et relayée par Parade Pets , on peut le voir se faire des amis lors d’une récente sortie au parc. La voici :

Gambadant au milieu de ses congénères, Daredevil s’amuse et fait de belles rencontres comme n’importe quel autre chien. “Quand je dis qu’il vit sa meilleure vie malgré sa cécité, c’est de cela que je parle”, peut-on lire de la part de sa maîtresse en légende de la vidéo.

Conquis, les internautes y sont allés de leurs commentaires admiratifs. “Sa joie pure rend mon cœur heureux. Je l'aime tellement !” a ainsi réagi Shana Kelly. JJ a, elle aussi, souligné la “joie pure” de Daredevil, avant d’ajouter que “nous pourrions apprendre tant de choses des chiens”.