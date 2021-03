Un homme avec la jambe dans le plâtre dépense 250 € de frais vétérinaires pour son chien boiteux et découvre qu'il l'imite !

© Facebook

Inquiet de constater que son chien boitait lors d’une promenade, un homme qui avait une jambe dans le plâtre l’a emmené chez le vétérinaire. Les examens n’ont toutefois révélé aucune fracture ni lésion. Le quadrupède ne faisait qu’imiter son maître.

Une vidéo montrant un chien boiter aux côtés de son maître portant un plâtre a fait le tour des réseaux sociaux. L’animal se porte très bien, c’est justement ce qui fait l’intérêt de cette séquence et de son attitude. L’homme en est persuadé, son compagnon à 4 pattes agit ainsi par empathie pour lui, comme le rapporte le Daily Mail.

Après un petit accident, Russell Jones avait dû se faire poser un plâtre à la jambe droite. Ce qui n’empêche pas cet habitant de Londres de promener quotidiennement son chien.

Dans la vidéo en question, on le voit justement marcher dans la rue en compagnie de Bill, son Lurcher (croisé Lévrier), en le tenant en laisse et en s’appuyant sur une paire de béquilles. Alors que le duo s’apprête à rentrer à la maison, Bill lève la patte avant gauche et se met à boiter.

Voyant cela, Russell Jones l’a emmené chez le vétérinaire, qui a procédé à un examen complet de la patte du chien, comprenant une radio du membre. Le spécialiste n’a toutefois rien décelé d’anormal ; l’animal est en parfaite santé.

A la fois surpris et soulagé, son maître pense que Bill n’a fait que l’imiter, voire manifester une forme d’empathie à son égard.

Il précise qu’il a dépensé 300 livres sterling (340 euro environ) en frais vétérinaires pour découvrir qu’il ne présentait aucune lésion.